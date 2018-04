Saraland in Alabama: Polizisten ringen Schwarze in Restaurant nieder

Im US-Bundesstaat Alabama sorgt ein Video für Wirbel, das drei weiße Polizeibeamte zeigt, die eine schwarze Frau in einem Waffel-Laden auf den Boden drücken – inzwischen hat die zuständige Polizeibehörde laut eigenen Angaben eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

Der Clip zeigt mehreren US-amerikanischen Medienberichten zufolge die 25-jährige Chikesia C., die sich mit drei Polizisten streitet. Nach einem Schnitt in dem Video werfen zwei weiße Polizeibeamte die junge Frau zu Boden. "Was macht ihr mit mir?", ruft C.