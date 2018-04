Grünen-Politiker Matthias Oomen nach Twitter-Aufruf aus Zugtoilette befreit

Der Reisende Matthias Oomen wurde nach einem Defekt in einer Zugtoilette eingesperrt. Hilfe bekam er über einen ungewöhnlichen Kanal.

Bei der Bahn spielt die Technik öfter nicht mit: Mal streikt die Klimaanlage, mal die Anzeigetafeln, mal ganze Züge. Nun traf es eine Zugtoilette – und mit ihr den Grünen-Politiker Matthias Oomen.

Denn die Tür ging plötzlich nicht mehr auf. In dieser misslichen Lage wusste sich der Politiker nicht anders zu helfen, als seine etwas peinliche Situation via Twitter in die Welt hinaus zu tragen.

Twitter-Team informierte Bahnhofsmitarbeiter

"Ich bin im EC Berlin-Dresden und aus irgendeinem Grund blockiert die Tür der Toilette. Notrufsprechstelle gibt es nicht", teilte Matthias Oomen der Deutschen Bahn am Sonntag über die Plattform mit. "Könnt ihr mir helfen?"

@db_Bahn Ich bin im EC Berlin-Dresden und aus irgend einem Grund blockiert die Tür der Toilette. Notrufsprechstelle gibt es nicht. Ich würde gerne Neustadt raus. Könnt ihr mir helfen? — Matthias Oomen 🇪🇺 (@OomenBerlin) April 22, 2018

Das konnte das Twitter-Team tatsächlich: Wie eine Bahn-Sprecherin am Montag sagte, hätten Bahn-Mitarbeiter den Politiker am Hauptbahnhof in Dresden befreit. Mehrere Medien berichteten darüber.

Twitter-Team eigentlich nicht für Notlagen zuständig

Hilferufe über Twitter sind der Bahn-Sprecherin zufolge ein Ausnahme-Fall. Passagiere in Notlagen hätten etwa die Möglichkeit, die Bundespolizei anzurufen, wenn das Bord-Personal nicht greifbar ist, hieß es. Das Twitter-Team kümmert sich sonst zum Beispiel um Fragen zum Reiseverlauf. Womöglich war Oomen aber kein Unbekannter für das Team: Er arbeitete früher für den Fahrgastverband Pro Bahn.

Matthias Oomen nutzte die Aufmerksamkeit, die er durch Berichte über das Missgeschick bekam, für einen Spendenaufruf: "Wenn Du darüber gelacht hast, dass ich auf der Toilette eingesperrt war, spende doch ein wenig an die @Bahnhofsmission!", twitterte er. Die helfe auch, "wenn alles nur zum heulen ist".

Und da ich heute so viel Traffic auf dem Profil habe, nutze ich das:



Wenn Du darüber gelacht hast, dass ich auf der Toilette eingesperrt war, spende doch ein wenig an die @Bahnhofsmission! Die hilft nämlich auch, wenn alles nur zum heulen ist!



Link:https://t.co/FnXd8ZCTYR — Matthias Oomen 🇪🇺 (@OomenBerlin) April 22, 2018

