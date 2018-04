Southwest Airlines: Triebwerksteile durchschlagen Flugzeugfenster

In Philadelphia musste eine Maschine von Southwest Airlines notlanden. Teile des Triebwerks hatten sich während des Fluges gelöst.

Passagiere der Fluglinie Southwest Airlines aus den USA sind am Dienstag mit einem großen Schrecken davongekommen. Eine Maschine der Firma hatte wohl ein beschädigtes Triebwerk. Auf Videos des Fernsehsenders CBS war zu sehen, dass Teile des Triebwerks bei der Landung nicht mehr vorhanden waren.

Nach Angaben des Senders WPVI wurde eine Person in ein Krankenhaus gebracht. Eine Passagierin berichtete CBS, dass Teile des Triebwerkes während des Fluges abgebrochen seien und ein Fenster durchschlagen hätten.

Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich 143 Passagiere und fünf Crewmitglieder an Bord der Maschine. Das Flugzeug war auf dem Weg von New York in die texanische Stadt Dallas. (dpa/ac)