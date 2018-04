Tödliches Ende einer Klettertour: Ein deutscher Urlauber ist in Bolivien beim Bergsteigen in mehr als 6000 Metern Höhe verunglückt.

Unglück Deutscher Bergsteiger in Bolivien tödlich verunglückt

Ein deutscher Tourist ist beim Bergsteigen in Bolivien tödlich verunglückt. Die Leiche des etwa 45-jährigen Mannes wurde 25 Kilometer nördlich von La Paz auf dem Hang des 6088 Meter hohen Bergs Huayna Potosí geborgen, erklärte am Montag der Polizeioberst Freddy Tambo, wie die Nachrichtenagentur AFN berichtete. Der Bergsteiger war nach Angaben der Rettungsbrigade am Wochenende abgestürzt.

Der Huayna Potosí gilt als ein für seine Höhe leicht besteigbarer Gipfel, der von vielen Touristen in geführten Trekking-Gruppen erstiegen wird. La Paz befindet sich bereits auf einer Höhe von 3640 Meter. (dpa)