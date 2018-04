Bejubelter Auftritt: Beyoncé rockt Coachella-Festival

Der offizielle Name des Events lautet: „Coachella Valley Music and Arts Festival“.

Vor einem Jahr musste Beyoncé wegen ihrer Schwangerschaft den geplanten Auftritt beim Coachella-Musikfestival in Kalifornien absagen. Doch ihr Auftritt als Headliner in diesem Jahr – als erste schwarze Frau – entschädigte für alles.

Mit einem 26-Song-Set trat "Queen Bey" beim Kult-Festival in der Wüstenstadt Indio auf. Anschließend postete der Superstar auf Instagram Fotos und ein Video ihrer bejubelten Zwei-Stunden-Show.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 15, 2018 at 9:22am PDT

Destiny's Child vereint auf der Bühne

Die 36-jährige Sängerin begann den Auftritt mit Hits wie "Sorry", "Crazy in Love" und "Drunk in Love". Sie holte auch die früheren Destiny's-Child-Kolleginnen Michelle Williams und Kelly Rowland für ihre frühen Hits "Say My Name", "Soldier" und "Lose My Breath" auf die Bühne. Das Trio war zuletzt 2013 bei der Superbowl-Halbzeitshow zusammen aufgetreten.

Gemeinsam lieferten sie beim Coachella-Festival eine durchdachte Show:

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 15, 2018 at 12:49am PDT

Beyoncé und ihr Mann Rapper Jay-Z hatten kürzlich eine gemeinsame Welttournee für diesen Sommer angekündigt, auch mit Auftritten in Deutschland. Das Promi-Paar hat zusammen drei Kinder: die sechs Jahre alte Tochter Blue Ivy sowie die zehn Monate alten Zwillinge Rumi und Sir. (moi/dpa)