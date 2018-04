Mindestens zwei Tote bei Zusammenstoß von Kleinflugzeugen

Polizisten in Baden-Württemberg mussten am Sonntag wegen eines Crashs von zwei Kleinflugzeugen ermitteln.

In Baden-Württemberg sind zwei Kleinflugzeuge zusammengestoßen. Die Rettungskräfte konnten noch nicht zu den Flugzeugen vordringen.

Bei einem Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge in der Nähe von Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs sind am Sonntag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschinen seien im Landeanflug gewesen, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.

Ob es weitere Opfer gab, war zunächst unklar. Die Rettungskräfte seien noch nicht zu den verunglückten Flugzeugen vorgedrungen, weil für sie eine Gefahr von den Schleudersitzen für Insassen ausgehe, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Details lagen zunächst nicht vor. (dpa)