Verletzte nach Schwert-Attacken in Hessen und Brandenburg

In Hessen sind Vater und Sohn mit Schwert und Schraubenzieher aufeinander losgegangen. In Brandenburg griff ein Sohn seine Mutter an.

Ein Vater und sein erwachsener Sohn haben sich in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) gegenseitig mit einem Schwert und einem Schraubenzieher verletzt. Wie die Polizei in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, hatte der 62-jährige Vater am Mittwoch selbst die Polizei alarmiert und von einem Angriff mit einem Schwert berichtet.

Mehrere Einsatzkräfte fuhren zu dem Wohnhaus, in dem sie die beiden leichtverletzten Männer vorfanden. Diese waren laut Polizei zuvor aus zunächst unbekannten Gründen in einen handfesten Streit geraten.

Der Vater wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein 30 Jahre alter Sohn wollte nicht ärztlich versorgt werden. Gegen beide wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das massive Metallschwert und Schraubenzieher wurden sichergestellt.

Sohn greift Mutter in Brandenburg mit Schwert an

Auch im brandenburgischen Neuhausen soll es zu einer Gewalttat mit einem Schwert gekommen sein. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll seine Mutter mit der Waffe schwer verletzt haben. "Es passierte am Donnerstagmorgen im Haus der Familie. Ein Zeuge hatte uns alarmiert", sagte ein Polizeisprecher.

Die 59-jährige Mutter wurde demnach am Kopf und an den Händen mit dem Zier-Schwert getroffen und musste in eine Spezialklinik geflogen werden. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Sicherheitskräfte suchten mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem Sohn, der geflohen war. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Grund für die Gewalttat war zunächst unklar. (dpa)