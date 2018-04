Nach Campino-Kritik: Echo für Kollegah und Farid Bang

Die Rapper Kollegah und Farid Bang haben den Echo in der Kategorie Hip-Hop/Urban National gewonnen. Die Nominierung für das Album "Jung, brutal, gutaussehend 3" hatte schon vorab für eine heftige Diskussion gesorgt.

Auch Campino, Sänger der Toten Hosen, hatte beide am Donnerstagabend auf der Bühne kritisiert und gesagt, bei Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit sei eine Grenze überschritten. Campino habe sich als moralische Instanz aufgespielt, das gebühre einem so großen Musiker wie Campino nicht, sagte Kollegah - und erntete laute Buh-Rufe und Pfiffe aus dem Publikum.

Im Zentrum der Kritik steht die Textzeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen". Die Nominierung hatte schon Wochen vor der Preisverleihung eine Debatte über künstlerische Freiheit und ihre Grenzen ausgelöst.

Mark Forster holt erstmals Echo

Rekordpreisträgerin Helene Fischer hat am Donnerstagabend ihren 17. Echo gewonnen. Sie erhielt den Musikpreis in Berlin in der Kategorie Schlager. Auch Mark Forster bekam nach mehreren Nominierungen seinen ersten Echo. Der 34-Jährige erhielt den Preis in der Kategorie Künstler Pop national. "Ich hatte heute als ich hergekommen bin richtig Bock, einen Echo zu gewinnen", sagte er auf der Bühne.

Clemens Rehbein von Milky Chance nahm den Award in der Kategorie „Pop Band National“ engegen. Foto: POOL / REUTERS

Der puerto-ricanische Popstar Luis Fonsi ("Despacito") wurde als bester Newcomer international ausgezeichnet. Er habe 20 Jahre lang Lieder aufnehmen müssen, um endlich einen Preis als bester neuer Künstler zu bekommen, sagte der 39-Jährige auf der Bühne. "Aber es war es wert." Der Musiker hatte im vergangenen Jahr einen internationalen Hit gelandet, der auf der Video-Plattform Youtube mittlerweile mehr als fünf Milliarden Klicks hat.

Zuvor hatten Alice Merton (Künstlerin Pop national), Milky Chance (Band Pop national) und Haiyti (Kritikerpreis) Preise abgeräumt. Wincent Weiss gewann die Auszeichnung als nationaler Newcomer. Luis Fonsi wurde als internationaler Newcomer geehrt. Der DJ Robin Schulz gewann den Echo in der Kategorie Dance national. Er konnte den Preis allerdings wegen Krankheit nicht selbst in Empfang nehmen.

Rita Ora: "Berlin weiß, wie man Party macht"

Die Shanty-Rocker von Santiano bekamen den Echo in der Kategorie volkstümliche Musik. Die Band aus Schleswig-Holstein erhielt den Preis für ihr Album "Im Auge des Sturms". Für Santiano war es bereits der vierte Echo. Die Liste der Menschen, bei welchen sich die Musiker bedanken wollten, sei immer noch die gleiche wie beim ersten Echo, erklärte Sänger Björn Both.

Zwischendurch sorgten die Popstars Rita Ora, Shawn Mendes und Jason Derulo für musikalische Unterhaltung. Einen eher ungewöhnlichen Auftritt legte die Schlagersängerin Helene Fischer hin, die ihren Song "Lieb mich dann" mit dem Jazzmusiker Götz Alsmann und dem Gitarristen Gregor Meyle.

Prominente wie Kylie Minogue, Bap-Sänger Wolfgang Niedecken und Mark Forster waren unter den ersten Gästen am Freitagabend an der Messe in Berlin. Auch der Musiker und Grafiker Klaus Voormann ging über den goldenen Teppich, er sollte am Abend für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Sängerin Rita Ora freute sich aufs Feiern: "Berlin weiß, wie man Party macht", sagte die Britin am – diesmal goldenen – Teppich.

Campino hielt eine viel gelobte Rede gegen Diskriminierung, Antisemitismus und Homophobie.

Die meisten Fans waren für den kanadischen Popstar Shawn Mendes (19) gekommen. Die ersten hatten sich schon am Nachmittag am Rande des goldenen Teppichs eingefunden, um einen Blick auf ihr Idol zu werfen. Seine Performance beim Echo hat er mit der ersten Preisträgerin des Abends: Die deutsche Sängerin Alice Merton holte den Echo als "Beste Künstlerin Pop national".

Vorab wurden bereits die ersten Preisträger während eines Abendessens auf Einladung des Berliner Regierenden Bürgermeisters Michael Müller geehrt. Am Vorabend der Echo-Show wurde das Benefiz-Festival PEACE by PEACE von Fetsum Sebhat und Tedros "Teddy" Twelde in der Kategorie "Soziales Engagement" ausgezeichnet. Das Festival findet seit 2016 jährlich in der Berliner Waldbühne statt und unterstützt Kinder auf der Flucht.

In der Kategorie "Handelspartner des Jahres" ging der Echo an den Musik-Streamingdienst Apple Music , den Echo der Kategorie "Partner des Jahres" holte Alexander Schulz als Geschäftsführer des Reeperbahn Festivals.

(dpa/ba/cho)