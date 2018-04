Echo 2018: Alles Wissenswerte über die Preisverleihung

Internationale Stars, eine Rekordpreisträgerin und schon wieder eine Kontroverse: Am Donnerstag wird in Berlin der Echo 2018 verliehen. Die 27. Vergabe des wichtigsten deutschen Musikpreises ist nach einem Jahr Pause wieder live im Fernsehen zu sehen (Vox, 20.15 Uhr).

Vorab wurden bereits die ersten Preisträger während eines Abendessens auf Einladung des Berliner Regierenden Bürgermeisters Michael Müller geehrt. Am Vorabend der Echo-Show wurde das Benefiz-Festival PEACE by PEACE von Fetsum Sebhat und Tedros "Teddy" Twelde in der Kategorie "Soziales Engagement" ausgezeichnet. Das Festival findet seit 2016 jährlich in der Berliner Waldbühne statt und unterstützt Kinder auf der Flucht.

In der Kategorie "Handelspartner des Jahres" ging der Echo an den Musik-Streamingdienst Apple Music , den Echo der Kategorie "Partner des Jahres" holte Alexander Schulz als Geschäftsführer des Reeperbahn Festivals.

Preisanwärter unter Antisemitismus-Vorwurf

Bei der großen Verleihungsgala am Donnerstagabend sind auch Pop-Ikone Kylie Minogue, die britische Sängerin Rita Ora sowie Rekordpreisträgerin Helene Fischer (16 Trophäen) mit dabei. Doch ihre angekündigten Auftritte rückten vor der Echo-Verleihung in den Hintergrund.

Grund dafür ist die Nominierung der Rapper Kollegah und Farid Bang. Ihnen wird vorgeworfen, in ihrem gemeinsamen Song "0815" eine antisemitische Textzeile zu rappen. In dem Song aus dem Album "Jung, brutal, gutaussehend 3" heißt es: "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen."

Echo-Ethikbeirat entscheidet sich gegen Ausschluss

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung und Kritik von Auschwitz-Überlebenden war der Ethikbeirat des Bundesverbands Musikindustrie einberufen worden. Dieser entschied sich jedoch gegen einen Ausschluss der Nominierten, da die künstlerische Freiheit in dem Text "nicht wesentlich übertreten" sei. Farid Bang entschuldigte sich auf seiner Facebookseite für mögliche Verletzungen und betonte, Kollegah und er würden sich von "jeglicher Form des Antisemitismus oder Hass gegen Minderheiten" distanzieren.

Den Echo-Ethikbeirat gibt es seit 2013: Damals hatte eine Echo-Nominierung von Frei.Wild für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Bands wie Mia, Kraftklub, Jupiter Jones und Jennifer Rostock hatten Kritik an der Nominierung geäußert und teils mit einer Absage ihrer Teilnahme gedroht. Sie warfen der Südtiroler Band vor, rechtsextremistische Motive zu verbreiten. Frei.Wild wurde 2013 nach Protesten kurzfristig wieder von der Liste der Nominierten gestrichen, erhielt 2016 aber dennoch eine Auszeichnung in der Kategorie "Gruppe Rock/Alternative National".

Chartsplatzierung bestimmt über Echo-Nominierung

Eine weitere Kontroverse gab es bereits 2006. Damals war ein Auftritt der Band Oomph! geplant, die ihren Song "Gott ist ein Popstar" performen wollten. Doch die Musiker wurden von RTL kurzfristig ausgeladen, nachdem umstrittene Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed für internationale Kritik gesorgt hatten.

Nominiert werden für den Echo je Kategorie die Künstler oder Bands, die in den Deutschen Charts auf den fünf besten Rängen platziert sind. Kollegah und Farid Bang schafften es auf Platz vier der Jahrescharts 2017. Wer allerdings auf dem Index für jugendgefährdende Medien landet, fällt automatisch von der Liste. Charterfolg und die Stimmen von Fachjuroren werden am Ende zusammengezählt und entscheiden so über die Echo-Preisträger. (cho/dpa/epd)