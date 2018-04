Nahe der algerischen Stadt Boufarik ist ein Flugzeug der Armee abgestürzt. Es sollen mindestens 100 Soldaten an Bord gewesen sein.

Unglück Militär-Jet in Algerien abgestürzt – Viele Tote befürchtet

Nach dem Absturz einer algerischen Militärmaschine wird mit Dutzenden Toten gerechnet. Das Flugzeug soll in der Nähe einer Luftwaffenbasis in der Stadt Boufarik 30 Kilometer südwestlich von Algier abgestürzt sein, wie algerische Medien berichten. Mindestens 100 Personen sollen sich an Bord befunden haben.

Das Nachrichtenportal "al-Arabiya" berichtet unter Berufung auf Militärkreise, dass es keine Überlebenden gibt. Die staatliche Nachrichtenagentur APS hat den Absturz inzwischen bestätigt.

Der Militärflughafen im algerischen Boufarik.

Foto: Screenshot BM/ Google Maps / BM

Nach Angaben des Senders Algérie 24 ist die Maschine vom Typ Iljuschin II-76 kurz nach Start gegen 8 Uhr von der Luftwaffenbasis in der Provinz Blida auf einem Feld niedergegangen. Bislang gibt es keine offiziellen Meldungen über Tote und Verletzte. (küp)

