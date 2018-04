Prinz Charles in Australien: Didgeridoo und Federkrone

Prinz Charles in Australien

Prinz Charles in Australien Der britische Thronfolger wurde mit Tanz und Federn empfangen.

Besucht hat Prinz Charles Australien schon öfter. Doch seine jüngste Reise in die britischen Kolonie war offensichtlich ganz besonders.

Der britische Thronfolger Prinz Charles hat am vorletzten Tag seiner Australien-Reise Ureinwohner des Kontinents auf der Halbinsel Gove besucht.

Gleich nach der Ankunft am Flughafen Gove in der Verwaltungseinheit Northern Territory bekam der 69-Jährige am Montag eine traditionelle, Boomerang-ähnliche Speerschleuder – eine Woomera – geschenkt, wie die britische Nachrichtenagentur Press Association berichtete.

Mit weißem Federschmuck auf dem Kopf und einem Korb um den Hals verfolgte Charles anschließend eine Willkommenszeremonie zu seinen Ehren auf dem heiligen Berg Nhulun.

Treffen mit weltbekanntem Didgeridoo-Meister

Später hielt ihm der weltbekannte Didgeridoo-Meister Djalu Gurruwiwi während einer spirituellen Heilzeremonie ein langes Didgeridoo an die Brust und blies 30 Sekunden lang hinein.

"Ich fühle mich schon besser", sagte Charles anschließend schmunzelnd. Während der Zeremonie in einem Kunstzentrum in Yirrkala hatte ein Helfer das Endstück des traditionellen Instruments der australischen Ureinwohner gestützt.

Stolz präsentieren Prinzessin Elisabeth II und ihr Ehemann Prinz Philip von Griechenland und Dänemark ihren am 14. November 1948 geborenen Sohn und Thronfolger des Vereinigten Königreiches Charles Philip Arthur George, kurz Prinz Charles, der Öffentlichkeit. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Der erstgeborene Charles bekommt im August 1950 ein Schwesterchen Anne Elizabeth Alice Louise, Princess Royal. Hier die gesamte Familie im Januar 1951 im Portrait. Foto: imago stock&people

Der vierjährige Charles ist mit dabei: am 6. Juni 1953, am Tag der Thronbesteigung seiner Mutter Queen Elisabeth II, winkt die Familie von ihrem Balkon vom Buckingham Palast. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Ein gemeinsames Portrait mit der kleinen Schwester Anne zu deren dritten Geburtstag. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Früh übt sich: zu einem echten Prinzen und Prinzessin gehört auch ein Pferd. Die Familie besteht aus begeisterten Reitern, auch Prinz Charles und seine Schwester Anne werden früh mit den großen Vierbeinern vertraut gemacht. Foto: imago stock&people



Lesend sitzen die Geschwister am achten Geburtstag von Charles in der Kunstgalerie des Buckingham Palace. Noch sind die beiden allein, aber im Jahr 1960 bekommen sie einen weiteren Bruder, Prince Andrew Albert Christian Edward, Duke of York sowie im Jahr 1964 Prince Edward Antony Richard Louis, Earl of Wessex. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Prinz Charles wächst zu einem keck schauenden Jungen (hier neunjährig) heran. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Die Mühen des Reitunterrichtes haben sich gelohnt, für das Rangers Team spielt er mit beim Polo beim Chairman’s Cup in Smith’s Lawn (Windsor Park). Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Ganz allgemein ist Prinz Charles dem Sport sehr zugewandt ist. Hier als Vierzehnjähriger im Skiurlaub in der Schweiz. Foto: imago stock&people

Um seine ungezwungene Kindheit und Jugend zu dokumentieren entstanden diverse Fotoproduktionen, hier zeigt ein Foto den 21jährigen beim Angeln im Fluss Frome in der Nähe von Wool in Dorset. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International



Die Erziehung von Prinz Charles diente der Vorbereitung seines künftigen Regentenamtes. Nach seiner schulischen Ausbildung studierte er am Trinity-College der University of Cambridge zuerst Archäologie und Anthropologie, wechselte dann zu Geschichte, worin er im Jahr 1970 seinen Bachelor-Abschluss ablegte. Um seine Kenntnisse im Walisischen aufzubessern besuchte er anschließend die University of Wales in Aberystwyth. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Mit zunehmendem Alter nahmen auch die öffentlichen Verpflichtungen zu: hier mit seiner Mutter Queen Elisabeth II bei seiner Investition als Prinz von Wales auf Schloss Caernavon. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Es folgte eine militärische Ausbildung von 1971 - 1976, unter anderem in der Royal Navy wo er das Fliegen von Hubschraubern, Propeller- und Düsenflugzeugen erlernte. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Ein Portrait der königlichen Familie aus dem Jahr 1971. Foto: imago stock&people

Prinz Charles und Diana Spencer lernten sich im Jahr 1977 auf einer Jagdgesellschaft kennen. Sowohl von Seiten des Königshauses als auch von Familie Spencer aus wurde eine Beziehung der beiden forciert, ab Sommer 1980 waren die beiden auch offiziell ein Paar. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone



Im Februar 1981 machte Charles Diana einen Heiratsantrag und der Buckingham Palace gab die Verlobung des Paares bekannt. Foto: imago stock&people / imago/Newscast

Mehr als 750 Millionen Zuschauer verfolgten die Hochzeit und Trauungszeremonie am 29. Juli 1981 per Fernsehübertragung, das Paar galt als das Traumpaar schlechthin. Der Tag der Trauung wurde zum nationalen Feiertag erklärt. Foto: REUTERS / HO Old

Aber so rosig, wie es wirkte, war die Beziehung der Beiden wohl von Anfang an nicht. Bei einem BBC-Interview im Rahmen der Hochzeit antwortete Charles auf die Frage, ob er verliebt sei: „Was auch immer verliebt sein bedeutet. Die Interpretation überlasse ich Ihnen.“ Foto: imago stock&people / imago/Photoshot/John Shelley Collection

Ein knappes Jahr nach der Vermählung wurde am 21. Juni 1982 Prinz William Arthur Philip Louis, Duke of Cambridge als erster Sohn von Diana und Charles geboren. Nach seinem Vater steht er an zweiter Stelle der britischen Thronfolge. Foto: imago stock&people

Ein zweiter Sohn, Prinz Henry Charles Albert David of Wales, wurde am 15. September 1984 in London geboren. Foto: dpa Picture-Alliance / united Press / picture-alliance / dpa



Doch trotz Kindersegen wuchsen die Schwierigkeiten in Ehe. Charles nahm kurz nach der Hochzeit Kontakt zu seiner langjährigen Jugendliebe Camilla Parker Bowles auf, sehr zum Missfallen Dianas. Prinz Charles und die königliche Familie störten sich dagegen an der Popularität und dem großen Interesse der Weltöffentlichkeit an Diana. Foto: REUTERS /

Zum öffentlichen Skandal wurde die Ehekrise durch die Veröffentlichung des Buches „Diana: Ihre wahre Geschichte“ in welchem die Liebesbeziehung Charles und Camillas veröffentlicht wurde. Auch Diana musste außereheliche Beziehungen einräumen. Im Dezember 1992 wurde die Trennung öffentlich bekanntgegeben, die Scheidung wurde im August 1996, nach einer langen öffentlichen Schlammschlacht um Abfindungen, vollzogen. Foto: REUTERS /

Rund ein Jahr nach der Scheidung verstarb Diana überraschend bei einem Verkehrsunfall in einem Straßentunnel in Paris. Im Foto die trauernden Söhne und Charles bei der Beerdigung von Diana. Foto: REUTERS / Jeff J Mitchell / REUTERS

Seine Beziehung zu Camilla Parker Bowles führte Prinz Charles fort, eine Eheschließung jedoch war vorerst ausgeschlossen. Erst eine Liberalisierung des Scheidungsrechtes im Jahr 2002 eröffnete die Möglichkeit für den Witwer zumindest einer zivilen Eheschließung. Foto: REUTERS /

Am 9. April 2005 war es dann endlich soweit: mit dem Einverständnis von Prinz William und Prinz Henry als auch der Akzeptanz der britischen Bevölkerung heirateten Charles und Camilla. Glücklich und gelöst wirkt das frisch vermählte Brautpaar auf den Fotos der Hochzeit.



In Vertretung seiner Mutter Queen Elisabeth II nimmt Prinz Charles viele Termine wahr. Zusammen mit seiner Liebe Camilla ist er weltweit auf Reisen wie hier im November 2015 bei einem Besuch in Neuseeland. Foto: © POOL New / Reuters / REUTERS

Das zu Weihnachten 2016 veröffentlichte Portrait von Prinz Charles mit seiner Mutter Elisabeth II zeigt eine entspannte Mutter-Sohn-Beziehung. Jetzt fehlt nur noch, dass er König wird wobei hierfür der Anlass – zum Glück – noch nicht gegeben ist. Foto: HANDOUT / REUTERS

Er sei noch nie so weit im Norden Australiens gewesen, sagte Charles. Vergangenen Mittwoch war der Kronprinz mit Ehefrau Camilla in der ehemaligen britischen Kolonie angekommen. Für den 69-Jährigen, der als König vermutlich irgendwann einmal auch Staatsoberhaupt von Australien sein wird, ist es bereits der 16. Aufenthalt auf dem Kontinent. Am Dienstag fliegt das Paar zurück nach Großbritannien. (dpa)

