Segelflugzeug-Pilotin überlebt Absturz schwer verletzt

Ein Segelflugzeug ist in Emmerich am Rhein abgestürzt. Die 67 Jahre alte Pilotin überlebte schwer verletzt. Die Ursache ist unklar.

Beim Absturz eines Segelflugzugs in Emmerich am Rhein ist eine Pilotin schwer verletzt worden. Kurz nach dem Start vom Flugplatz verlor ihr Segelflugzeug am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache an Höhe, wie die Polizei mitteilte. Schließlich stürzte es auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs ab.

Die 67-jährige Pilotin wurde nach Polizeiangaben im Wrack eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Spezialklinik. Am Flugzeug entstand Totalschaden. Die Bundesstelle für Fluguntersuchung hat die Ermittlungen zur Absturzursache übernommen. (dpa)