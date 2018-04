Ein Mann stirbt bei Feuer im Trump Tower in New York

Feuer im Trump Tower: In dem Wolkenkratzer in New York, der dem US-Präsidenten gehört, ist bei einem Brand ein Mann ums Leben gekommen.

Seinen Immobilien-Projekten auf der ganzen Welt attestiert Donald Trump stets technische Einzigartigkeit. In seinem Hochhaus an der New Yorker Fifth Avenue, in dem der US-Präsident zwischen der 66. und 68. Etage selbst ein großzügiges Refugium bewohnt, ist es damit aber offenbar nicht weit her. Nach einem Brand einige Stockwerke tiefer ist am Samstag der Kunsthändler Todd Brassner in seinem 2,5 Millionen-Dollar-Apartement gestorben.

Der 67-Jährige, ein langjähriger Wegbegleiter Andy Warhols, wurde bewusstlos aufgefunden, als die Feuerwehr seine Wohnungstür erreichte. Er starb später im Krankenhaus.

Feuerwehr-Chef: Keine Sprinkler-Anlage

Laut Feuerwehr-Chef Dan Nigro gab es im 50. Stock des Wolkenkratzers keine Sprinkler-Anlage, die das Ausbreiten der Flammen vielleicht hätte verhindern können. Der dunkle Rauch, der aus der Wohnung drang, war überall in Manhattan zu sehen. Vier Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Ein Feuerwehrmann blickt aus einem zerstörten Fenster der Wohnung im Trump Tower, in der es gebrannt hatte.

Foto: Craig Ruttle / dpa

Trump und seine Familie waren zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in New York. Der Präsident lobte in einer Twitter-Botschaft die Arbeit der Feuerwehr und die Qualität der "solide gebauten" Immobilie. Zum Todesfall verlor er kein Wort der Anteilnahme.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018

Bereits vor drei Monate war im Trump-Tower bei einem Feuer in der Lüftungsanlage ein Arbeiter schwer verletzt worden.