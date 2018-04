Münster: Fahrzeug fährt in sitzende Menschenmenge

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen in der Innenstadt von Münster, wo am Samstag mehrere Menschen gestorben sind, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr.

Ein Kleintransporter ist in Münster in eine Menschengruppe gefahren. Laut Polizei starben vier Menschen, auch der mutmaßliche Täter.

Vorfall Fahrzeug fährt in Münster in Menschengruppe – Vier Tote

In Münster sind am Samstag mehrere Menschen gestorben, als ein Kleintransporter in eine Menschenmenge fuhr. Das teilte die Polizei über Twitter mit. "Es gibt Tote und Verletzte", hieß es dort.

Das Fahrzeug habe eine kleinere Gruppe Menschen erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Münster. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind nach jetzigem Informationsstand vier Menschen gestorben, darunter sei auch der mutmaßlicher Täter. Zuvor hatte der Münsteraner Polizeisprecher, Andreas Bode, dieser Redaktion gesagt: "Es gibt drei Tote und 20 Verletzte, sechs davon schwer. Der Fahrer des Fahrzeugs habe sich "im Fahrzeug gerichtet".

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

Verdächtiger Gegenstand in Kleintransporter gefunden

Die Polizei geht nun Hinweisen nach möglichen weiteren mutmaßlichen Täter nach. Augenzeugen berichteten, dass Personen aus dem Fahrzeug geflüchtet seien.

In Münster kursieren zudem Gerüchte, dass es ein zweites Attentat gegeben habe. Dazu liegen der Polizei allerdings keine Erkenntnisse vor.

Feuerwehr, Rettungs- und Streifenwagen sowie Bullies der Polizei sind in der Altstadt in Münster im Einsatz. Der Bereich rund um die Gaststätte Kiepenkerl wurde weiträumig abgeriegelt, weil in dem Tatfahrzeug ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde, sagte die Polizei. Ob es sich dabei um Sprengstoff handelt, werde noch ermittelt.

Der Innenstadtbereich in Münster rund um die Gaststätte Kiepenkerl wurde weiträumig abgeriegelt.

Foto: Katharina Weber / fmg

Bundesregierung wurde informiert

Auf Twitter informierte die Polizei Münster laufend über den Großeinsatz. Sie bat auch, den Bereich um den Kiepenkerl zu meiden und den weiträumigen Innenstadtbereich zu verlassen, damit die Rettungskräfte in Ruhe arbeiten können.

#Kiepenkerl. Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort. Weitere Informationen gibt es hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung sei informiert. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Zu Detailfragen gab es zunächst keine Informationen.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sichern in Münster den Bereicht rund um die Innenstadt.

Foto: Gilbert Schomaker / fmg

Bundesregierung spricht Angehörigen ihr Beileid aus

Die Bundesregierung sprach den Opfern von Münster und ihren Angehörigen ihr Beileid aus. "Furchtbare Nachrichten aus Münster", schrieb die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Samstag auf Twitter. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen."

Furchtbare Nachrichten aus #Münster. Die @Polizei_nrw_ms hält Sie auf dem Laufenden. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. #Kiepenkerl — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) April 7, 2018

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) dankte auf Twitter den Rettungskräften vor Ort. "Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären", schrieb sie.

Schreckliche Nachrichten aus #Münster. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Danke an alle Rettungskräfte vor Ort. Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären. #Kiepenkerl — Katarina Barley (@katarinabarley) April 7, 2018

Der Kiepenkerl ist eine bei Einheimischen und Touristen beliebte und traditionsreiche Gaststätte mitten in der historischen Altstadt von Münster mit ihren vielen schmalen Gassen. Bei gutem Wetter sitzen und stehen dort oft zahlreiche Menschen im Freien. (nsa/dpa/rtr/jkali/sco/sat)