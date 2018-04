Arnold Schwarzenegger twittert über seine Herz-OP

San Francisco. Kaliforniens Ex-Gouverneur und Schauspieler Arnold Schwarzenegger hat sich nach einer überstandenen Herz-Operation zu Wort gemeldet. "Es ist wahr: Ich bin zurück", schrieb der 70-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Twitter.

"Ich bin aufgewacht, und das ist ein Grund, dankbar zu sein." Der "Terminator" dankte außerdem Ärzten und Krankenschwestern sowie seinen Fans für "alle netten Nachrichten".

Schwarzeneggers erste Worte nach der OP

Schwarzeneggers Sprecher hatte bereits am Freitag mitgeteilt , dass der Schauspieler den Eingriff gut überstanden habe und seine ersten Worte "Ich bin zurück" gewesen seien.

Schwarzenegger war schon 1997 einmal am Herz operiert worden, als ihm eine Aortenklappe eingesetzt wurde. Diese musste laut seinem Sprecher nun planmäßig ersetzt werden.

Einsatz für die Umwelt

Der Filmstar und Ex-Politiker engagiert sich unter anderem sehr für den Umweltschutz. Der "Terminator" will im Mai am "Austrian World Summit" in seinem Heimatland Österreich teilnehmen.

Im vergangenen Jahr hatte er bereits bei der Weltklimakonferenz in Bonn zur Umsetzung des Pariser Abkommens aufgerufen. (dpa/sth)