Ärzte entdecken neues „Organ“ im menschlichen Körper

Berlin. Menschen können zum Mond fliegen, Lebewesen klonen und glaubt man Dorothee Bär, dann fliegen sie bald sogar mit autonomen Flugtaxis durch die Gegend . Der menschliche Körper ist in Teilen dagegen noch unerforscht, wie eine Entdeckung von Ärzten der New York University School of Medicine jetzt zu beweisen scheint.

Die Mediziner haben einen Teil des Körpers, den sie bislang schlicht als Zwischenraum, als "Interstitium", bezeichneten, im Gallengang eines Patienten mit modernster endoskopischer Mikroskopietechnik genauer untersucht.

Welche Aufgabe hat das neue "Organ"?

Dabei seien ihnen zahlreiche Kammern aufgefallen, die mit Flüssigkeit gefüllt seien, wie sie im Fachmagazin "Scientific Reports" schreiben. Sie hätten entdeckt, dass es solche Hohlräume nicht nur im Gallengang gebe, sondern überall im Bindegewebe zwischen den Organen.

Sie finden sich beispielsweise im Magen-Darm-Raum, den Lungen, in den Harnwegen sowie um die Arterien und Venen. Doch welche Aufgabe hat der Zwischenraum, den die Mediziner sogar als eine Art Organ beschreiben?

Laut den Wissenschaftlern könnte die Gewebsflüssigkeit Lymphe hier entstehen. Eine weitere Vermutung über den Sinn des neu entdeckten und noch namenlosen "Organs" sei, dass es unter anderem Schutz vor Alterungsprozessen bietet.

Michael Zeisberg von der Uniklinik Göttingen sagte zum "Tagesspiegel", dass es sogar möglich sei, dass die Hohlräume "als Straßen für metastasierende Krebszellen oder auch für heilende Botenstoffe dienen".

Weitere Forschung notwendig

Die weitere Forschung müsse zwar abgewartet werden, "aber wenn sich das bestätigt, dann haben wir hier eine bislang unbekannte Straße durch den Körper, also neben Blut- und Lymphbahnen ein drittes Gefäßsystem", sagte er weiter.

Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Forscher auf ein neues Organ im menschlichen Körper stoßen. 2017 hatten Mediziner von der irischen University of Limerick im Dickdarm das sogenannte Gekröse entdeckt .

Bis seine genaue Funktion erforscht wird, wird es wie auch bei dem jetzt entdeckten, mit Flüssigkeit gefüllten Zwischenraum noch eine Weile dauern. Und vielleicht bekommt das neue "Organ" dann auch einen Namen. (bekö)