Massenschlägerei in Duisburg verhindert – Macheten sichergestellt

Diese Machete hat die Duisburger Polizei in der Nacht zu Mittwoch sichergestellt.

Mindestens 80 Personen wollten am Dienstag in Duisburg aufeinander losgehen. Die Polizei stellte Macheten und Eisenstangen sicher.

Duisburg. Eine Auseinandersetzung zweier rivalisierender Gruppen hat die Duisburger Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Atem gehalten. Viele Beteiligte hätten sich mit Macheten, Holzknüppeln, einige auch mit Staubsaugerrohren bewaffnet, wie die Duisburger Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Stadtteil Hamborn im Einsatz, darunter auch Beamte der Einsatzhundertschaft. Dadurch sei es gelungen, ein Aufeinandertreffen der Gruppen zu verhindern. Unter den Streitenden habe es keine Verletzten gegeben, ein Polizist habe einen Schlag abbekommen und leichte Verletzungen erlitten.

Anzeigen wegen schweren Landfriedensbruchs

Die ganze Nacht hindurch seien Kollegen damit beschäftigt gewesen, Anzeigen wegen schweren Landfriedensbruchs zu schreiben, hieß es am Morgen. Wie viele Anzeigen genau es seien, steht noch nicht fest. Auch der Anlass für die Auseinandersetzung ist noch unklar.

Gegen 23 Uhr, als der Einsatz noch lief, zog ein Polizist in der Leitstelle der Behörde auf Nachfrage eine erste Bilanz. Demnach standen sich ab 19.50 Uhr mindestens 80 Personen, augenscheinlich Männer türkischer, kurdischer und libanesischer Herkunft gegenüber und lieferten sich zu Beginn erst noch Beleidigungen und Beschimpfungen. Mit der Zeit seien immer mehr Männer dazugekommen.

Die Polizei reagierte ihrerseits und zog vermehrt Kräfte zusammen. Wie sich später herausstellte, sollten die Beamten mit ihrer Annahme, die Situation könne hier noch eskalieren, Recht behalten. Einige der Männer trugen Eisenstangen und Macheten bei sich, die beschlagnahmt wurden. Entsprechende Festnahmen hat es auch gegeben. Die Stimmung sei äußerst angespannt und aggressiv gewesen.

Konflikt zwischen Türken und Kurden?

Was der Auslöser für die Auseinandersetzung war, konnte die Polizei am Dienstagabend nicht mit Gewissheit sagen. Möglicherweise ging es dabei um den Konflikt zwischen Türken und Kurden , der seit der Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien und der Eroberung der kurdischen Hochburg Afrin erneut eskaliert ist.

"Anders als bei einer Demo in der Größenordnung haben wir keinen Ansprechpartner. Niemand möchte mit der Polizei sprechen. Somit sei es schwer zu bestimmen, worum es bei der Auseinandersetzung geht", erklärte ein Sprecher der Polizei am Abend.

Bereits am Montagabend gegen 23.30 Uhr kam es in der Nähe zu einer Massenschlägerei zwischen 15 Personen. Dabei kam es zum Einsatz von Schlagstöcken, Reizgas und Messern. (sat/dor)

Dieser Text ist zuerst auf waz.de erschienen.