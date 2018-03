In Obdachlosen-Unterkunft

In Obdachlosen-Unterkunft Sprengstoff-Fund: 35-Jähriger im Visier der Ermittler

Die Polizei findet nach dem Hinweis eines Gerichtsvollziehers Chemikalien und gefährlichen Sprengstoff in einer Obdachlosen-Unterkunft in Schweinfurt. Was plante der Mann, dem die Stoffe gehörten?