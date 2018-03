Giraffe nimmt sich selbst das Leben und niemand kommt zur Hilfe

Eine Giraffe hat sich in einem Zoo in den Niederlanden stranguliert. Das Tier hatte sich den Hals eingeklemmt – niemand konnte helfen.

Amsterdam. Eine Giraffe hat sich in einem niederländischen Zoo in Kerkrade unweit der Grenze zu Deutschland den Hals in einer Astgabel eingeklemmt und ist gestorben. Dies teilte Zoodirektor Rob Huppertz am Samstag mit. "Das war kein schöner Anblick, schon gar nicht für Kinder".

Die Giraffe namens "Philani" sei am Morgen vermutlich gestolpert, während sich ihr langer Hals in der Astgabel befand. Es sei ihr dann nicht gelungen, sich selbst zu befreien. Das Tier habe nicht schnell gerettet werden können, weil sich andere Giraffen in direkter Nähe befanden, hieß es.

Als Pfleger schließlich Zugang zu dem Tier hatten, war es bereits tot. Huppertz sagte, der Baum stehe dort seit mehr als zehn Jahren, ohne dass jemals etwas passiert sei. Der Zoo blieb mehrere Stunden lang geschlossen. (dpa)