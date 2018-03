HUMMEL5 und DRAHLER: Schrift auf DFB-Trikot amüsiert Fans

Düsseldorf. Viele der 50.653 Zuschauer in der Düsseldorfer Arena und noch mehr Fußballfans an den TV-Schirmen waren verwirrt und amüsiert zugleich. HUMMEL5? Ö2IL? DRAHLER? 11 oder 17? Buchstaben und Zahlen auf den neuen grünen WM-Trikots werden nach dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien noch heftiger diskutiert.

DFB-Partner Adidas hatte für die Spielerhemden, in denen die deutschen Fußball-Weltmeister im Sommer in Russland ihren Titel verteidigen wollen, eine futuristische Typografie gewählt, inspiriert von kubistischen Häuserblöcken aus der Vogelperspektive. Das entsprechende weiße WM-Trikot mit derselben Schrift hatte die Mannschaft schon im November beim Spiel gegen England in London getragen.