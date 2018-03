Urlaub buchen: Mit diesen Portalen bucht man gut und günstig

Urlaub buchen: Wie bucht man gut und günstig? Reporterin Johanna Rüdiger hat bei Online-Portalen wie "Urlaubspiraten", "Holidaycheck" und "Get your Guide" nachgefragt. Die besten Tipps und Tricks.

Urlaub buchen: Wie bucht man gut und günstig? Reporterin Johanna Rüdiger hat bei Online-Portalen wie "Urlaubspiraten", "Holidaycheck" und "Get your Guide" nachgefragt. Die besten Tipps und Tricks.

Viele Schnäppchen, kaum Schlangen: So bucht man Urlaub gut und günstig Urlaub buchen: Wie bucht man gut und günstig? Reporterin Johanna Rüdiger hat bei Online-Portalen wie "Urlaubspiraten", "Holidaycheck" und "Get your Guide" nachgefragt. Die besten Tipps und Tricks.

Berlin. Für unter 100 Euro eine Woche nach Korfu fliegen – geht das? Ja, sagt Torsten Richter vom Buchungsportal Urlaubspiraten. "Wir durchforsten mit einem eigenen Algorithmus jeden Tag das Internet, um solche ganz legalen Deals für unsere Nutzer aufzuspüren", sagt er. Wie das geht, erklärt er im Video.

Wer nicht nur günstig reisen will, sondern auch wissen will, welche Hotels und Regionen besonders gut zu den eigenen Hobbys und Vorlieben passen, kann sich jetzt dafür die am besten bewerteten Hotels suchen lassen. Wie das funktioniert, zeigt Georg Ziegler vom Portal Holidaycheck.

Aber was tun, wenn man sich nicht mit den Touristenmassen vor der selben Sehenswürdigkeit drängeln will? Nikola Günther von Get your Guide erklärt, wie man "Overtourism" schon bei der Buchung vermeidet – für einen Urlaub ohne Schlange stehen.

Reiseprofis erzählen: Hier muss man 2018 Urlaub machen Reisemesse ITB: Reporterin Johanna Rüdiger war auf der ITB unterwegs und hat die Reiseprofis gefragt, wo man 2018 Urlaub machen soll. Reiseprofis erzählen: Hier muss man 2018 Urlaub machen