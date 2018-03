Trauernde legen Blumen für die Opfer des Massakers an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida nieder. Am Dienstag fielen Schüsse in einer High School in Great Mills.

Nach dem Massaker an einer Schule in Florida ist es erneut zu Schüssen gekommen. Dieses Mal ist eine High School in Maryland betroffen.

Waffengewalt Wieder Schüsse an High School in den USA – Verletzte

Great Mills. Erneut sind an einer High School in den USA Schüsse gefallen. Wie der Bezirk St. Mary's im Bundesstaat Maryland am Dienstag bestätigte, ist die Schule in der Ortschaft Great Mills betroffen. Der Vorfall sei unter Kontrolle, die Polizei vor Ort.

Der Sheriff bestätigte die Schüsse. Der Sender NBC berichtete von Verletzten. Wie viele Personen angeschossen und wie schwer sie verletzt wurden, ist noch unklar, berichtete der Sender ABC News unter Berufung auf den Sheriff des Bezirks St. Mary's County.

Great Mills liegt etwa 90 Autominuten südöstlich von Washington. Etwa 1600 Schüler besuchen die Great Mills High School.

Erst am 14. Februar hatte ein Bewaffneter 17 Menschen in einer Schule in Parkland im Bundesstaat Florida erschossen. Dies hat eine landesweite Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze entfacht. Für kommenden Sonntag haben Überlebende aus Parkland und mehrere Organisationen zu einem großen Protestmarsch in Washington aufgerufen, um den Druck dafür zu erhöhen. (dpa/rtr)