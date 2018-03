Letztes männliches Nördliches Breitmaulnashorn gestorben

Der Vieraugen-Falterfisch oder Pfauenaugen-Falterfisch hat einen schwarzen Augenfleck am Hinterleib – ein optischer Schutz vor Fressfeinden. Denn Raubfische orientieren sich an den Augen ihrer Beutefische – und könnten so denken, dass diese in die andere Richtung flüchten.

Foto: imago stock&people