Al Bano und Romina Power treten an diesem Montag in Berlin auf. Zum Auftakt ihrer Abschiedstournee sangen sie Sonntag in Hamburg.

Italo-Pop So stimmten sich Al Bano und Romina Power auf Berlin ein

Hamburg/Berlin. Der italienische Sänger Al Bano (74) und seine Duettpartnerin Romina Power (66) haben in Hamburg den Auftakt ihrer finalen Deutschlandtournee gefeiert. An diesem Montagabend sind sie in Berlin zu Gast.

Das stimmlich starke Duo begeisterte am Sonntag in der Hamburger Sporthalle nicht nur mit seinen größten Hits wie "Sempre Sempre" und "Felicità" – beide unterhielten das Publikum auch mit Solo-Stücken.

Al Bano gab dabei den charmanten Italiener und machte seine Ansagen fast ausschließlich in seiner Muttersprache. Die gebürtige Amerikanerin Power sang auch auf Englisch und äußerte sich mit Kritik an ihrem Heimatland auch politisch.

Al Bano und Romina Power von Fans gefeiert

Immer wieder überreichten Fans den Künstlern am Bühnenrand Blumen und ließen sich alte Schallplatten signieren. Was ursprünglich als Fortsetzung ihrer Comeback-Tournee geplant war, soll nun die letzte gemeinsame Konzertreise der Showstars sein, die von 1970 bis 1999 verheiratet waren. Al Bano hatte angekündigt, Ende des Jahres ganz mit dem Singen aufzuhören. Danach wolle er sich nur noch dem Winzer-Dasein widmen.

Als Duo Al Bano & Romina Power hatten sie Italien unter anderem 1976 beim Eurovision Song Contest (ESC) vertreten und waren in den 80er-Jahren mit Hits wie "Felicità", "Sempre Sempre" und "Sharazan" international bekannt geworden. 1999 folgte die Scheidung und ein Rosenkrieg. In den letzten Jahren näherten sich die beiden wieder an – und feierten ihr musikalisches Comeback. (dpa)