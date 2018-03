Lift schleudert Skifahrer durch die Luft

In Georgien ist ein Skilift außer Kontrolle geraten. Mit hohem Tempo fuhr er plötzlich rückwärts. Mehrere Skifahrer wurden verletzt.

Berlin. Eine Fehlfunktion an einem Skilift im georgischen Skigebiet Gudauri wäre am Freitag beinahe in einer Katastrophe geendet.

Auf Videos und Fotos, die Internetnutzer bei Twitter, Facebook und Youtube geteilt haben, ist zu sehen, wie der Sessellift mit hoher Geschwindigkeit rückwärts rast und mehrere Skifahrer an der unteren Station durch die Luft schleudert. Laut Medienberichten wurden dabei mindestens acht Menschen verletzt, zum Teil schwer.

Die Aufnahmen von dem Vorfall sind nichts für schwache Nerven: Wartende Skifahrer schreien, fordern die Passagiere auf dem Lift lautstark auf, frühzeitig abzuspringen, damit sie an der Station nicht abgeworfen werden. Einige folgen ihren Warnungen und hechten aus dem Lift, andere jedoch werden durch die enge Kurve an der Station aus dem Sitz und in die Luft katapultiert. Angesichts der Bilder kann man nur von einem Glücksfall reden, dass niemand ums Leben gekommen ist.

Schwangere Frau unter den Verletzten

Nachdem sich ein Sitz verkeilt hatte, waren viele folgende mit hohem Tempo gegen ihn geprallt und zum Teil aus den Angeln gehoben worden.

Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind mindestens acht Menschen verletzt worden. Dem ORF zufolge wurden eine schwangere Frau und ein Mann mit schweren Kopfverletzungen in die rund 120 Kilometer entfernte Hauptstadt Tiflis gebracht worden.

Erst nach rund zwei Minuten gelang es, den defekten Lift zu stoppen. Die untere Station glich da schon einem Trümmerfeld: Nachdem sich ein Sitz verkeilt hatte, waren alle folgenden mit hohem Tempo auf ihn geprallt und zum Teil aus den Angeln gesprungen.

Laut "Abendzeitung" sind bereits Mitarbeiter der österreichischen Herstellerfirma Doppelmayr auf dem Weg zum Unfallort, um den Vorfall zu untersuchen. (ba)