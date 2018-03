Mordkommission sucht Motiv Mädchen in Flensburg erstochen: Ermittlungen gehen weiter

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen die Hintergründe aufklären: Warum wurde eine 17-Jährige in Flensburg in ihrer Wohnung erstochen? Wegen des Verdachts des Totschlags sitzt ein Asylbewerber in Untersuchungshaft. Opfer und Täter kannten sich gut.