Stephen Hawking: So verabschieden sich Menschen weltweit von dem Astrophysiker

Berlin/London. "Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe es aber auch nicht eilig", hatte der britische Astrophysiker Stephen Hawking 2011 in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" gesagt. Am frühen Mittwochmorgen ist er nun gestorben, im Alter von 76 Jahren.

Weltweit trauern Menschen um den genialen Wissenschaftler und bekunden im Netz ihre Trauer. Darunter sind viele, die den Physiker und Mathematiker auch als Liebhaber der Popkultur kennen- und lieben lernten. Hawking hatte vielfach Gastauftritte in Filmen und Serien, etwa bei "Raumschiff Enterprise" im Jahr 1993 und in "Big Bang Theory " 2012. Auch wenn Hawking nicht an ein Leben nach dem Tod glaubte – in seiner Forschung und der Erinnerung vieler wird er weiterleben. (nsa)