BGH verhandelt über Filmaufnahmen aus Bio-Hühnerställen

Karlsruhe. Die Hennen fast ohne Federn im Stall für Bio-Eier sehen kläglich aus. Darf ein Fernsehsender heimlich gedrehte Filmaufnahmen veröffentlichen, um auf Missstände hinzuweisen?

Einen Streit darüber zwischen dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und dem Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbH aus Mecklenburg-Vorpommern muss in letzter Instanz der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden. Im Mittelpunkt der Verhandlung des VI. Senats in Karlsruhe stand am Dienstag die Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und den Rechten des Gewerbebetriebs. (VI ZR 396/16). Das Urteil soll am 10. April verkündet werden.