Perito Moreno Gletscherfront in argentinischem Nationalpark abgebrochen

El Calafate. Die Front des Gletschers Perito Moreno in Patagonien ist in der Nacht zum Montag heruntergebrochen. Die Wassermassen des Flusses Brazo Rico, die aus dem See Lago Argentino strömen, hatten zuvor Tunnel in die Gletscherzunge des Perito Moreno gegraben. Alle zwei bis sechs Jahre stürzt die Front des Gletschers im Süden Argentiniens auf Grund des hohen Wasserdrucks hinab. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren bildeten sich dieses Mal zwei Tunnel, die nacheinander einbrachen.

Normalerweise verfolgen zahlreiche Zuschauer das Spektakel. In der Nacht befanden sich auf Grund der Richtlinien des Nationalparks Los Glaciares jedoch keine Menschen mehr in der Nähe des Gletschers. Am Sonntag waren noch mehr als 3000 Besucher im Park zusammengekommen, um den Zusammenbruch zu erleben.

Blick auf den Gletscher Perito Moreno bei Beginn des Zusammenbruchs der Gletscherfront. Alle zwei bis sechs Jahre stürzt die Front des Gletschers im Süden Argentiniens auf Grund des hohen Wasserdrucks hinab. Foto: Walter Diaz / dpa

Touristen beobachten das Spektakel. Foto: Walter Diaz / dpa

Bevor der Gletscher abbricht, hat der Fluss bereits ein Loch in das Eis gegraben. Foto: STRINGER / REUTERS

Das Stück brach schließlich nachts ab – ohne das Beisein von Schaulustigen, da der Nationalpark nachts geschlossen ist. Foto: STRINGER / REUTERS

Krachend lösen sich erste Stücke. Foto: STRINGER / REUTERS



Letztes Stück 2016 abgebrochen

Der Kollaps der Gletscherfront findet seit 2004 bereits zum sechsten Mal statt. Zuletzt brachen im Jahr 2016 riesige Eismassen des Gletschers ab. Der Perito Moreno gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Er ist ein wachsender Land-Gletscher, von denen es auf der Welt nur noch wenige gibt. (dpa)