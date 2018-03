Mindestens 39 Tote nach Flugzeugabsturz in Kathmandu

Kathmandu. Ein Linienflugzeug aus Bangladesch mit mindestens 67 Menschen an Bord ist laut Medienberichten nach der Landung auf dem Flughafen von Kathmandu in Nepal verunglückt. Den Behörden zufolge sind dabei mindestens 39 Passagiere ums Leben gekommen. Weitere 25 seien verletzt worden, meldete die "Kathmandu Times" unter Berufung auf die Behörden.

Die aus Dhaka kommende Maschine der Gesellschaft US-Bangla sei am Montag bei der Landung von der Landebahn abgekommen, in ein Fußballfeld gekracht und habe dann Feuer gefangen. 17 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.