15-Jähriger nach tödlichen Messerstichen vor dem Richter

Blumen und Kerzen stehen vor dem Haus in Alt-Hohenschönhausen.

Er hat gestanden, eine 14-Jährige in Berlin erstochen zu haben. Nun entscheidet ein Richter, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft kommt. Der Schüler ist selbst erst 15 Jahre alt.

Berlin. Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in Berlin wird der geständige 15-Jährige heute einem Richter vorgeführt. Dieser prüft, ob der Jugendliche - ein Bekannter des Mädchens - in Untersuchungshaft kommt.

Der Schüler hatte am Sonntag gestanden, das Mädchen erstochen zu haben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Warum er das Mädchen demnach umbrachte, war aber noch unklar. Er ist nach Polizeiangaben deutscher Staatsangehöriger.

Die Mutter des Opfers hatte die 14-Jährige am Mittwochabend mit schweren Verletzungen in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen gefunden. Alarmierte Rettungskräfte konnten den Tod des Mädchens nicht mehr verhindern.

Die Polizei ermittelte im persönlichen Umfeld des Opfers. Am Sonntagmorgen nahmen Ermittler dann den 15-Jährigen in seiner elterlichen Wohnung fest. Über Stunden wurde er am Sonntag vernommen. Weitere Informationen zur Person des 15-Jährigen gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Das Verbrechen war am Donnerstag bekanntgeworden. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin bestätigte den Verdacht eines Gewaltverbrechens.

Der Fall hatte große Bestürzung ausgelöst. Auch in Polizeikreisen wurde die Tat als nicht alltäglich gewertet. In Berlin gab es im vergangenen Jahr laut Kriminalstatistik die wenigsten Fälle von Mord und Totschlag der vergangenen zehn Jahre. Von 91 Taten und versuchten Taten wurden 40 vollendet. Aufgeklärt wurden knapp 88 Prozent der Fälle.

( dpa )