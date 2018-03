Kardinal Karl Lehmann starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren.

Der frühere Mainzer Bischof Karl Lehmann ist tot. Der 81-Jährige starb nach Angaben des Bistums am Sonntag in seinem Haus in Mainz.

Mainz. Kardinal Karl Lehmann ist tot. Der frühere Mainzer Bischof starb nach Angaben des Bistums am Sonntagmorgen in seinem Haus in Mainz. Der 81-Jährige hatte seit September vergangenen Jahres mit den Folgen eines Schlaganfalls und einer Hirnblutung gekämpft.

Zuletzt waren seine Kräfte deutlich geschwunden. Der frühere Bischof war einer der beliebtesten Katholiken Deutschlands und genoss weltweit Ansehen.

Lehmann sagte, er "mache sich auf den Weg"

Nach seinem Schlaganfall war Lehmann zunächst in einem Krankenhaus behandelt worden. Seit Dezember vergangenen Jahres wurde er schließlich zu Hause in Mainz versorgt. Nach Angaben seines Nachfolgers im Amt des Bischofs, Peter Kohlgraf, hatte er zuletzt selbst signalisiert, dass er sich "auf den Weg macht".

Er war 33 Jahre Mainzer Bischof und 21 Jahre Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz: Karl Lehmann. Der Kardinal ist nun mehrere Monate nach einem Schlaganfall gestorben. Foto: Arne Dedert / dpa

Im Oktober 1983 wurde Lehmann Landesbischof des Bistums Mainz. Sein Vorgänger Hermann Kardinal Volk (r) legte ihm während des feierlichen Pontifikalamtes seine Hände auf den Kopf. Foto: Heinz Wieseler / dpa

Das Bistum Mainz ist eng mit Lehmann verbunden. 33 Jahre war er dort Bischof. Foto: Oliver Stratmann / dpa

Lehmann galt innerhalb der katholischen Kirche eher als moderat – damit machte er sich nicht nur Freunde. 1999 etwa ließ Papst Johannes Paul II. Lehmann abblitzen, als der Deutsche den Verbleib der katholischen Kirche im staatlichen System der Schwangerenberatung durchsetzen wollte. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Lehmann wurde spät Kardinal – erst 2001. Am Konklave zur Wahl von Papst Benedikt nahm er aber Teil. Foto: Oliver Berg / dpa



„Ich habe immer einen lange Atem gehabt“, sagte Lehmann einmal. Foto: Holger Hollemann / dpa

Von 1987 bis 2008 leitete Lehmann die Deutsche Bischofskonferenz. Er galt als einer der prominentesten deutschen Katholiken Foto: Fredrik von Erichsen / dpa

In Mainz nannten sie ihn liebevoll „unser Karl“. Lehmann war immer nah dran an den Menschen, so wie 2006 bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Auch im Stadion des FSV Mainz 05 ließ er sich blicken. Foto: Frank May / dpa

Lehmann war auch nach seinem Rücktritt als Bischof – er hatte das Amt von 1983 bis 2016 inne – im Bistum weiter sehr beliebt. Foto: Arne Dedert / dpa



Der Gesundheitszustand des früheren Bischofs war aber nun seit einiger Zeit kritisch. Foto: Fredrik von Erichsen / dpa

Lehmann hatte im vergangenen September einen Schlaganfall mit Hirnblutung erlitten. An den Folgen starb er am 11. März. Foto: Oliver Stratmann / dpa

Der gebürtige Sigmaringer war von 1983 bis 2016 rund 33 Jahre lang Bischof des Bistums Mainz, von 1987 bis 2008 leitete Lehmann die Deutsche Bischofskonferenz. Im Mai 2016 war Lehmann mit 80 Jahren in den Ruhestand gegangen. Aus Altersgründen hatte er den Papst darum gebeten, seinen Dienst zu beenden. Im August 2017 trat Kohlgraf seine Nachfolge als Bischof an.

Ökumene war eines seiner Themen

In vielen Debatten bezog Lehmann klar Stellung – zum Beispiel mit seinem gemäßigt liberalen Kurs bei der Schwangeren-Konfliktberatung und bei wiederverheirateten geschiedenen Katholiken. Er setzte sich auch für die Verständigung zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche ein.

Lehmanns Nachfolger, Bischof Peter Kohlgraf, schrieb in einem Brief an die Gemeinden und Mitarbeiter des Bistums: "Das Bistum Mainz trauert um einen weit über die Kirche hinaus hoch anerkannten Theologen und Seelsorger, einen leidenschaftlichen Brückenbauer zwischen den Konfessionen und einen Zeugen des Glaubens inmitten der Gesellschaft." (dpa)