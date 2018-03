Noch kein Thüringer Wolf-Hund-Mischling eingefangen

Ohrdruf. Trotz aufgestellter Lebendfallen ist den Behörden in Thüringen noch keiner der sechs gesuchten Wolf-Hund-Mischlinge ins Netz gegangen.

Bislang seien nur Füchse, Vögel, aber auch ein Wildschwein und eine Wildkatze in die Fallen getappt, wie unter anderem das Thüringer Umweltministerium am Mittwoch bekanntgab. Die Nachkommen einer Wölfin und eines Haushundes sollen auch aus Artenschutzgründen vom Standortübungsplatz der Bundeswehr in Ohrdruf entfernt werden.