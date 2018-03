Autobahn 3 in Köln: Reichsbürger wird von Polizei im Stau gestellt

Neuwied/Köln. An einem Stauende war die Flucht eines "Reichsbürgers " vor der Polizei beendet. Auf der Autobahn 3 bei Köln-Mülheim wurde der per Haftbefehl gesuchte Mann gestellt. Doch er widersetzte sich zunächst weiter der Festnahme.

Beamte der rheinland-pfälzischen Polizei hatten am Dienstag zunächst versucht, den 65-Jährigen wegen eines Haftbefehls an seinem Wohnort im Kreis Neuwied festzunehmen, wie die Polizei in Köln mitteilte. Der Mann floh aber mit seinem Auto auf die A3 Richtung Köln und ignorierte Anweisungen der Autobahnpolizei.