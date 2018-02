Leicester: Explosion sorgt für Großeinsatz der Polizei

In der Region Leicestershire wurden alle Rettungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt.

Das Haus, in dem ex zu dem Feuer und dann zur Explosion kam, war komplett eingestürzt.

In Leicester in England ist es zur einer Explosion gekommen. Bei dem Vorfall wurden nach ersten Informationen vier Menschen verletzt.

Augenzeugen berichten von einem lauten Knall in Leicester. In der britischen Stadt hat es am Abend einen „schweren Vorfall“ gegeben.

London. Nach Angaben der Polizei hat es im britischen Leicester am Sonntagabend einen schweren Zwischenfall gegeben. Bei einer Explosion sind vier Menschen verletzt worden und ein Haus ist eingestürzt.

Alle verfügbaren Rettungskräfte seien in der Stadt in Mittelengland im Einsatz, hieß es, ohne dass zunächst weitere Details bekannt wurden. Die Bürger wurden aufgefordert, das betreffende Gebiet zu meiden. Die Polizei teilte mit, dass der Vorfall keine Hinweise auf einen terroristischen Akt gebe.

Major incident in #Leicester's Hinckley road. huge #Fire, Carlisle road and parts of Hinckley road are closed. #England pic.twitter.com/ppqlZBPRbT — Yotam Rozenwald (@Yotam_R82) 25. Februar 2018

Örtliche Medien berichteten unter Verweis auf Augenzeugen, es habe einen lauten Knall gegeben, der an eine Explosion erinnert habe. Auf einem auf Twitter geposteten Video scheint ein Feuer in einem Gebäude auf der Hinckley Road ausgebrochen zu sein. In dem Haus hatte sich zuvor ein kleiner Supermarkt befunden. Das Gebäude ist bei dem Vorfall eingestürzt.

Bei dem Einsatzort an der Hinckley Road handelt es sich um eine Straße mit mehreren kleinen Supermärkten, Imbissen und Restaurants. Bei den Gebäuden handelt es sich um dreistöckige Wohn- und Geschäftshäuser. In den Erdgeschossen befinden sich die Lokale, in den oberen Etagen sind meist Wohnungen. (rtr/ac)