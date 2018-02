Michael Schulte sing für Deutschland beim ESC 2018 in Lissabon

Berlin. Michael Schulte hat am Donnerstagabend den deutschen Vorentscheid zum diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Der 27-Jährige aus dem niedersächsischen Buxtehude wird Deutschland mit dem Song "You Let Me Walk Alone" beim ESC-Finale am 12. Mai in Portugal vertreten. Schulte setzte sich mit dieser Soulballade in der Fernsehsendung "Unser Lied für Lissabon" im Ersten gegen fünf Konkurrenten durch.

Er nehme die Wahl an, sagte der 27-Jährige auf die entsprechende Frage. 2015 hatte der Rocksänger Andreas Kümmert die Vor-Auswahl gewonnen, dann aber überraschend verzichtet und einen Eklat entfacht.

Schultes Lied erinnert ein wenig an Ed Sheeran

Der in der Nähe von Flensburg geborene Schulte hat den gefühlvollen Song "You Let Me Walk Alone" seinem gestorbenen Vater gewidmet. Das Stück erinnert entfernt an die Musik des Popstars Ed Sheeran.

Linda Zervakis und Elton in der ARD-Sendung „Unser Song für Lissabon“ am Donnerstagabend.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Für die lautesten Lacher des Abends sorgte indes das Moderatoren-Duo – Linda Zervakis (42) und Elton (46). "Wir stehen auf einer Bühne mit einem Riesen-Pimmel! Was soll mit meiner Seriosität werden?", sagte "Tagesschau"-Sprecherin Zervakis am Donnerstagabend bei der Sendung "Unser Lied für Lissabon" im Ersten, nachdem Elton sie gefragt hatte, woran sie das Design erinnere.

Elton zeigte sich angesichts der katastrophalen Ergebnisse der deutschen Acts beim ESC eisern optimistisch: "Seien wir mal ehrlich: Die letzten Jahre waren nicht so doll. 2015 letzter, 2016 letzter, 2017 vorletzter. Also, die Tendenz geht nach oben."

(ba/dpa)