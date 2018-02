Cuxhaven: Güterzüge kollidiert – Bahnverkehr betroffen

Erst am Freitag soll die Strecke wieder für den Schienenverkehr freigegeben werden.

Unfall Güterzüge in Cuxhaven kollidiert – Bahnverkehr gestört

Cuxhaven. Im Güterbahnhof in Cuxhaven ist am Dienstagabend ein Autotransportzug mit einem anderen Güterzug zusammengestoßen. "So ein Zug wiegt rund 1000 Tonnen. Durch die Masse und das abrupte Stehen sind mindestens fünf Waggons entgleist", sagte der Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Bremen, Holger Jureczko. "Auch einige Autos sind runtergestürzt." Er sprach von etwa 20 Autos mit Totalschaden. Bahnreisende müssen rund um Cuxhaven mit Einschränkungen rechnen.

Beide Lokführer erlitten einen leichten Schock, konnten aber später nach Hause entlassen werden. Einer von ihnen erlitt außerdem Prellungen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr. Der Autotransportzug kam von Bremerhaven in den Güterbahnhof Cuxhaven. Die vordere Lokomotive des stehenden Güterzuges ragte an einer Weiche ins Durchfahrtgleis, wodurch es zum Zusammenstoß kam. "Nach ersten Ermittlungen war der Autotransportzug mit etwa 40 Kilometern pro Stunde unterwegs", sagte der Pressesprecher.

Nach Angaben der Bahn waren in der Nacht zwei Kräne auf dem Weg nach Cuxhaven. Sie sollen die Waggons wieder auf die Gleise heben. Auch die Strecke sei stark beschädigt worden, hieß es. Sowohl der Rangierbahnhof als auch der Personenbahnhof sind nach Angaben von Polizei und Bahn betroffen.

Der Deutschen Bahn zufolge fahren auf der Strecke zwischen Cuxhaven und Nordholz keine Züge. Laut dem privaten Eisenbahn-Unternehmen Metronom ist die Strecke in Richtung Hamburg zwischen Cuxhaven und Cadenberge vollständig gesperrt. Auf beiden Strecken fahren ersatzweise Busse. Die Einschränkungen sollen voraussichtlich bis Freitagmittag andauern.

Die Autos sollten in Cuxhaven für den Export verschifft werden. Die Ursache des Unfalls sei noch unklar, sagte Jureczko. "Wir ermitteln in alle Richtungen, sowohl menschliches, als auch technisches Versagen." Der Schaden bewege sich vermutlich im siebenstelligen Bereich. (dpa)