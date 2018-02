Schulschießerei in Florida – mehrere Tote befürchtet

Washington. Bill Nelson erreichte die schreckliche Nachricht zuerst. "Viele Todesopfer sind zu beklagen", erklärte der demokratische Senator aus Florida am Mittwochnachmittag in Washington. Zu diesem Zeitpunkt war die Lage an der Marjory Stoneman Douglas Highschool in Parkland, 75 Kilometer nördlich von Miami, noch unübersichtlich.

Was man bis dahin wusste: An der renommierten Schule hatte gegen 14.30 Uhr ein bisher nicht identifizierter Täter, bei dem es sich um einen Schüler gehandelt haben soll, das Feuer eröffnet und nach ersten Schätzungen der Behörden "zwischen 20 und 50 Mitschüler" verwundet.

Wie schwer, das blieb lange Zeit offen. Der zuständige Feuerwehr-Chef, Dan Booker, stellte sich bereits früh auf eine "Massentragödie" ein und alarmierte sämtliche Kliniken im Umkreis. Später sagte Schul-Super-Intendent Robert Runcie den Tränen nahe: "Es ist eine Horror-Situation. Es gibt etliche Tote." Lokale Medien berichteten von bis zu 14 Opfern.

Handy-Videos zeigen furchtbare Bilder

Verzweifelte Eltern und Angehörige liegen sich in den Armen.

Foto: Joel Auerbach / dpa

Die großen TV-Networks schalteten sich nach den ersten Eilmeldungen binnen Minuten live zu. Ihre Hubschrauber kreisten über dem dreistöckigen Schulgebäude. Mehrere Rettungswagen fuhren vor. Sanitäter bauten Behandlungszelte auf. Auf Tragen wurden mehrere Verletzte für den Transport in umliegende Krankenhäuser vorbereitet. Zu sehen waren Hunderte Schüler, die verängstigt und mit erhobenen Händen aus der Schule geführt wurden; misstrauisch beäugt von schwer bewaffneten Polizisten einer Sondereinheit.

Viele hatten per Handy kurz vorher ihre Eltern informiert, die in Windeseile an Ort und Stelle waren. "Ich dachte erst, das war ein Scherz", sagte der Vater der 17-jährigen Maggie Hilo. Zu diesem Zeitpunkt war der Schütze noch nicht dingfest gemacht, erklärte das zuständige Sheriffs-Büro von Broward County.

Polizeitrupps durchkämmten Klassenraum nach Klassenraum, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. In die Ungewissheit platzte um kurz vor vier die Nachricht: "Tatverdächtiger festgenommen." Über Identität und Motiv gab es zunächst keine Angaben. Handy-Videos aus der Schule zeigten furchtbare Bilder.

Donald Trump twitterte "Gebete und Beileid"

In Washington wurde die Tragödie, die sich nahtlos an vergleichbare Zwischenfälle in den vergangenen Wochen an anderen Lehranstalten anschließt, umgehend politisiert. "Schulschießerei nach Schulschießerei. Diese Epidemie geschieht nirgendwo anders als in Amerika", entrüstete sich Senator Chris Murphy, ein Demokrat, der seit langem für eine Verschärfung der Waffengesetze eintritt.

Präsident Donald Trump wurde von Floridas Gouverneur Rick Scott informiert. Er twittterte "Gebete und Beileid" in den Süden und stellte hilflos fest: "Kein Lehrer und Schüler sollte sich an einer amerikanischen Schule unsicher fühlen". Parkland markiert nach Statistiken von US-Medien die 18. Massen-Schießerei an US-Schulen in diesem Jahr.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. Februar 2018

Zuletzt war Mitte Januar ein 15-jähriger Schüler mit einer Waffe in die Marshall County High School in Benton/Kentucky gestürmt und hatte das Feuer eröffnet. Eine gleichaltrige Mitschülerin war sofort tot, ein weiterer Schüler starb später im Krankenhaus. 17 Menschen erlitten teilweise schwere Verletzungen. Der Schütze wurde damals von der bereits wenige Minuten nach Tatbeginn eingetroffenen Polizei ohne Widerstand festgenommen.