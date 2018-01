Video: Skifahrer in Österreich aus Sessellift gerettet

Am Kreischberg in Österreich sind Skifahrer vom Bundesheer mit Hubschraubern gerettet worden.

Skifahrer mit Hubschrauber gerettet Am Kreischberg in Österreich sind Skifahrer vom Bundesheer mit Hubschraubern gerettet worden.

Mit Hubschraubern mussten in Österreich Skifahrer aus einem Sessellift in der Steiermark gerettet werden: Rund 150 Menschen saßen fest.

Graz. Mehr als 150 Menschen sind am Montag mit Hubschraubern aus einem Sessellift in Österreich gerettet worden. Sie hatten am Kreischberg in der Steiermark festgesessen, nachdem der Lift stehengeblieben war.

Wie der ORF berichtete, war der Rosenkranz-Sessellift am Kreischberg gegen 14.30 Uhr stehengeblieben. Dem Bericht zufolge hatte der Lift einen Lagerschaden in der Bergstation.

Flugretter werden zu den Festsitzenden abgeseilt

Die Rettung konnte am späten Nachmittag beginnen und vor Einbruch der Dunkelheit beendet werden, hieß es um 17.45 Uhr von einem Sprecher des Bundesheeres. Von den Hubschraubern aus hatten sich Retter abgeseilt und waren mit den Skifahrer aus den Sesseln hochgezogen worden.

Der Rettungseinsatz des #Bundesheer am Kreischberg ist beendet. Rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit konnten alle Personen geborgen werden. Die Bundesheer-Hubschrauber haben mehr als 150 Personen gerettet. @OEAMTC und @BMI waren ebenfalls im Einsatz. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 29. Januar 2018

Insgesamt seien fünf Hubschrauber im Einsatz gewesen, berichtete der "Kurier" – drei vom Bundesheer, einer vom Automobilclub ÖAMTC und einer des österreichischen Innenministeriums. Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. (moi/ac)