Todesrätsel in Kanada – Milliardärs-Paar Sherman offenbar ermordet

Ermittlungen Todesrätsel in Kanada – Milliardärs-Paar offenbar ermordet

VANCOUVER. Sie waren superreich, großzügig und beliebt. Barry Sherman und seine Ehefrau Honey gehörten zu den reichsten Menschen in Nordamerika. Mitte Dezember waren die beiden Milliardäre tot in ihrer Villa in Toronto aufgefunden worden, und seitdem fragte sich ganz Kanada: War es ein Doppelmord?

Der mysteriöse Tod der Shermans gehört zu den wohl spektakulärsten Kriminalfällen in Kanada seit Jahren. Nach sechs Wochen akribischer Ermittlungen zeichnet sich ab: Der Pharmaunternehmer und seine Frau wurden Opfer eines Gewaltverbrechens. Ausgehend vom bisherigen Beweismaterial müsse man auf einen Doppelmord schließen, erklärte die Polizei am Wochenende.

Villa für sieben Millionen Dollar zum Verkauf angeboten

Wer die beiden Milliardäre umgebracht haben könnte, darüber gab die Polizei in ihrer ersten Pressekonferenz zu dem Fall noch keine Auskunft. Klar ist bislang nur: Ein Immobilienmakler hatte die Shermans kurz vor Weihnachten stranguliert in der Nähe des Indoor-Pools ihrer Villa aufgefunden. Die Polizei bestätigte, dass um die Hälse der beiden Opfer jeweils ein Ledergürtel geschlungen war, der am Gitter des Pools befestigt war. Das hat bei beiden zum Tod durch Erwürgen geführt.

Mysteriös ist die Tatsache, dass die Polizei in der Villa keine Einbruchsspuren finden konnte. Der oder die Täter müssen also Zutritt zu dem Haus gehabt haben, das in einer wohlhabenden Gegend im Vorort North York liegt. Die Shermans hatten die Villa für knapp sieben Millionen kanadische Dollar (4,5 Millionen Euro) zum Verkauf angeboten, potenzielle Interessenten gingen ein und aus.

Bekannt für harte Geschäftspraktiken

Barry Sherman galt als eine der prominentesten Unternehmerpersönlichkeiten in Kanada. 1974 hatte er mit zwei Mitarbeitern das Pharmaunternehmen Apotex gegründet und sich auf die Herstellung von Generika spezialisiert. Danach war die Firma zum größten Pharmaunternehmen in Kanada und zum siebtgrößten der Welt aufgestiegen mit heute rund 11.000 Angestellten. Shermans Vermögen wurde auf knapp fünf Milliarden kanadische Dollar (3,3 Milliarden Euro) geschätzt.

Glaubt man kanadischen Medien, dann hatte das Paar eine glückliche Ehe geführt. Barry (75) und seine in Österreich geborene Frau Honey (70) galten als großzügig und hatten Millionen für benachteiligte Menschen in aller Welt gespendet. Sie waren allerdings auch für ihre harten und bisweilen rücksichtslosen Geschäftspraktiken bekannt.

Kinder engagierten eigene Ermittler

Auch politisch war das Paar engagiert. Die Shermans unterstützten im letzten Wahlkampf die liberale Partei von Premierminister Justin Trudeau. Dabei soll es nicht immer ganz sauber zugegangen sein. Zeitweise war gegen die Shermans ermittelt worden, weil sie gegen die Lobbybestimmungen Kanadas verstoßen haben sollen. Diese Ermittlungen wurden aber eingestellt.

Die Polizei in Toronto hatte wegen der fehlenden Einbruchsspuren lange auch die Theorie verfolgt, Barry Sherman habe womöglich zuerst seine Frau und dann sich selbst erhängt. Die vier erwachsenen Kinder des Paares hatten diese Möglichkeit allerdings von Anfang an ausgeschlossen und von einem Auftragsmord gesprochen. Auf eigene Kosten hatten sie private Ermittler und Detektive hinzugezogen.

Paar starb wohl zwei Tage vor Auffinden

Aus deren Umfeld waren zuletzt erste Details zum Ermittlungsstand durchgesickert. Laut dem "Toronto Star" ist etwa denkbar, dass mehrere Personen an dem Doppelmord beteiligt gewesen waren. Die privaten Detektive wollen auch herausgefunden haben, dass die Eheleute anfangs zusammengebunden waren. Es wurden aber keine Fesselmaterialien gefunden.

Als der Immobilienmakler die Shermans tot gefunden hatte, sollen sie in einer halb sitzenden Position am Poolgeländer festgebunden gewesen sein. Ihre Hände hätten lose am Körper gehangen. Auch Blutspuren wurden gefunden. Die Ermittler gehen weiter davon aus, dass das Ehepaar ein bis zwei Tage vor seinem Auffinden starb. Honey Sherman trug jene Kleidung, mit der sie letztmalig gesehen worden war. Spuren deuten offenbar auch darauf hin, dass sich die Frau gegen die Täter gewehrt hatte.