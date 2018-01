Giuliana Farfalla hat das Dschungelcamp vorzeitig verlassen

Berlin. Es ist passiert: Der erste Star hat das RTL-Dschungelcamp verlassen. Am sechsten Tag im australischen Busch hat es Giuliana Farfalla nicht länger ausgehalten und den legendären Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gerufen.

"Meine Vergangenheit war einfach nicht so bombastisch. Und ich glaube, ich habe das alles noch nicht so verarbeitet", begründete das Transgender-Model seine Entscheidung. In den letzten Tagen hätte sie viel Zeit zum Nachdenken gehabt und gemerkt, woran sie noch arbeiten müsse. "Ich bin schon ein bisschen erleichtert."