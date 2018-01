Kollegen spenden 930 Überstunden, damit Vater kranken Sohn pflegen kann

Berlin. Dank des großen Einsatzes seiner Kollegen darf ein Vater seinem schwerkranken Sohn beistehen. Ganze 930 Überstunden hätten die Mitarbeiter eines Berliner Unternehmens Jens Rösener überlassen, damit er Zeit mit seinem in Lebensgefahr schwebenden Sohn Kim verbringen könne, wie "Bild" berichtet.

Als Röseners Sohn im Sommer in die Klinik eingeliefert wurde, habe seine Herzleistung bei nur 20 Prozent gelegen, heißt es in dem Bericht. Kurz zuvor sei der 19-Jährige noch mit seinem Vater auf einem Konzert in der Berliner Waldbühne gewesen, beide hätten zum Song "Livin' on the Edge" der Band "Aerosmith" gerockt. Das Lied heißt frei übersetzt so viel wie "Leben am Limit."