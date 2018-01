Das sagen Ex-Kandidaten zum Auftakt des Dschungelcamps 2018

Das Dschungelcamp 2018 ist gestartet. Wir waren beim Public Viewing in Berlin und haben Ex-Kandidaten um ihre Favoritentipps gebeten.

Berlin. Fallschirmsprung in den Urwald, Durchkämpfen ins Basislager, die ersten Ekelprüfungen – das Dschungelcamp 2018 ist am Freitagabend gestartet und hat den Kandidaten direkt am ersten Tag vieles abverlangt.

Wir hatten es indes gemütlicher – beim Public Viewing in Berlin bei Gastgeber und Ex-Dschungelcamper Julian F. M. Stoeckel , bei dem auch andere Promis mit Dschungel-Erfahrung vorbeischauten.

Wir wollten von ihnen wissen, was sie von der neuen Camp-Besetzung halten, auf was im Camp ankommt und wer ihre Favoriten sind. Die Antworten gibt's im Video (oben im Aufmacher).