Look

Look Prinz William bekommt viel Lob für ultrakurzen Haarschnitt

London. Prinz William erregt mit einem ultrakurzen Haarschnitt Aufsehen. Im neuen Look präsentierte sich der 35-Jährige am Donnerstag beim Besuch eines Kinderkrankenhauses in London.

Der Stylist Joe Mills ließ sich in der britischen Zeitung "The Independent" mit den Worten zitieren, es sei "ein wirklich starkes Statement, ein überzeugtes Statement", seine Haare so kurz zu schneiden.

Männermagazin "GQ" reagiert positiv

Ein Kommentator des Männermagazins "GQ" bemerkte, mit dem Schnitt habe William offenkundig akzeptiert, dass seine Haare immer weiter zurückgehen – dafür müsse man ihn feiern.

Auch der "Hollywood Reporter" war voll des Lobes: Der Zweite in der britischen Thronfolge "mache keinen Versuch, seinen Haarwuchs zu verleugnen" – im Unterschied zu US-Präsident Donald Trump und dessen "seltsamer Drüberkämm-Frisur".

Stolz tragen die Eltern Prinz Charles und Prinzessin Diana ihren Erstgeborenen, Prinz William, Duke of Cambridge, aus dem Krankenhaus. Der britische Prinz erblickte am 21. Juni 1982 in London das Licht der Welt. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Nach der Taufe am 4. August 1982 gibt es ein offizielles Foto der königlichen Familie: Lady Diana sitzt zwischen der Königinnenmutter Elisabeth und Königin Elisabeth II, dahinter stehen der Ehemann der Königin Prinz Philip, Duke of Edinburgh (l.) sowie Prinz Charles. Foto: imago stock&people

William mit Mama Diana an seinem ersten Tag im Kindergarten am 24. September 1995 in London. Foto: Pa / dpa

Lady Diana war bemüht, ihren Kindern William und Henry eine Kindheit zu bieten, die so normal wie möglich ist. So setzte sie durch, dass William einen Kindergarten sowie eine öffentliche Grundschule besuchen konnte. Foto: Stringer Spain / Reuters

Prinz William spielt beim Besuch einer Motorradpolizeitruppe im November 1987 in Barnes bei London selbst Polizist. Die Uniform bekam er zum Empfang geschenkt. Foto: dpa Picture-Alliance / Pa / picture-alliance / dpa



William mit seiner Mutter Diana 1994, zu der er ein sehr inniges Verhältnis pflegte. Foto: dpa Picture-Alliance / Martin Keene / picture alliance / empics

Mit dreizehn Jahren wechselt William zum legendären Eton College. Stolz begleiten seine Eltern und sein Bruder ihn an seinem ersten Schultag. Foto: Simon Kreitem

William besuchte das elitäre Internat von 1995 bis 2000. Foto: REUTERS / POOL Old / REUTERS

Der frühe Verlust seiner Mutter ist ein einschneidendes Ereignis für den jungen William. Foto: REUTERS /

Kurz vor seinem achtzehnten Geburtstag und dem nahen Ende seiner Schulzeit entstand dieses offizielle Bild vom lernenden William, der hier kurz vor seinen A-Level-Prüfungen steht. Foto: POOL Old / REUTERS



Im Eton College ist William Mitglied des Wasser-Polo-Teams, hier bei einem Match in seiner Schule. Foto: POOL Old / REUTERS

Wie schon sein Vater ist Prinz William weiterhin ein erfolgreicher Polo-Spieler. Foto: Carl De Souza / Getty Images

Im schottischen St. Andrews besucht William ab 2001 die Universität, beginnt erst ein Studium der Kunstgeschichte, wechselt dann zur Geografie, worin er im Jahr 2005 seinen Abschluss machte. Foto: David Cheskin / Getty Images

Zu seinem Vater pflegt er ein inniges Verhältnis. Gemeinsam verbringen sie Urlaube, wie hier in den Schweizer Alpen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Im Januar 2006 begrüßt der Kommandant der Offiziersschmiede Sandhurst, Major General Andrew Ritchie, seinen neuen Rekruten William, der von seinem Vater begleitet wird. Es folgt eine elfmonatige Militärausbildung, ganz in der königlichen Tradition. Foto: POOL New / REUTERS



Im Dezember 2006 findet zum Ende der erfolgreichen Ausbildung die Abschlussparade in Anwesenheit von Queen Elisabeth II statt; stolz lächelt William seine Großmutter an. Bei dieser Parade wurde er zum Leutnant (Second Lieutenant) ernannt. Foto: Dylan Martinez / REUTERS

Und auch Williams spätere Ehefrau, Kate Middleton, ist bei der Parade anwesend, die beiden hatten sich während des Studiums in Schottland kennengelernt und sind, bis auf eine kurze Unterbrechung, seit 2002 liiert. Foto: Dylan Martinez / REUTERS

Der Grundausbildung folgt eine Piloten-Ausbildung bei der Royal-Air-Force mit Helikoptertraining, Such- und Rettungsstaffel. Foto: Handout . / REUTERS

Stolz und glücklich wirkt sein Vater, als er William am 11. April 2008 die sogenannten Wings überreicht (englisch für Flügel), das Abzeichen der Royal Air Force. Foto: POOL New / REUTERS

Es folgte eine weitere Ausbildung zum Hubschrauberpiloten in Shawbury, wo er gemeinsam mit seinem Bruder Harry im Sommer 2009 bei einem Fototermin posiert. Foto: Phil Noble / REUTERS



Nach der offiziellen Verlobung von Kate und William im November 2010 wurde im April 2011 die Ehe in der Westminster Abbey geschlossen. Neben den 1900 Gästen, die persönlich dabei sein durften, wurde die Feier weltweit verfolgt. Unter anderem wurde der Gottesdienst auf YouTube übertragen. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Am 22. Juli 2013 wurde Prinz George Alexander Louis of Cambridge im St. Mary’s Hospital London geboren, in demselben Krankenhaus, in dem schon Prinz William auf die Welt kam. Foto: Handout / Getty Images

Das Familienglück wird komplett durch die Geburt von Töchterchen Princess Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge am 2. Mai 2015. Am 4. September teilte der Kensington-Palast mit, dass das Paar wieder Nachwuchs erwartet. Kind Nummer drei ist unterwegs. Foto: Suzanne Plunkett / REUTERS

Zwei Motive – rund 30 Jahre liegen dazwischen. Die Bildkombo zeigt Prinz Charles und Prinzessin Diana (l.) am 21. März 1983 sowie Herzogin Kate und Prinz William (r.) am 22. April 2014 vor Ayers Rock, dem Heiligen Berg der australischen Ureinwohner. Foto: dpa Picture-Alliance / UPI;William West/Pool / picture alliance / dpa

Bereits kurz nach der Geburt seines Sohnes im Jahr 2013 hatte William seine militärische Karriere beendet und begonnen, sich karitativen und repräsentativen Aufgaben zu widmen. Foto: Chris Wattie / REUTERS



Hier feuern William, Kate und Harry Läufer einer Charity-Veranstaltung an. Foto: POOL New / REUTERS

Nachdem sich Prinz Phillip im Mai 2017 von offiziellen Terminen zurückgezogen hat, steht William auch seiner Großmutter, Queen Elisabeth II, zur Seite, wie hier bei einem Treffen mit Aung San Suu Kyi, einer prominenten Politikerin Myanmars. Foto: POOL New / REUTERS

(dpa)