"Friederike": So viel Chaos richtet der Orkan an

Berlin. Heftige Orkanböen, starker Regen, Schnee und Eis: Der Sturm "Friederike" zieht derzeit über Europa hinweg und sorgt für chaotische Zustände. Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer pro Stunde sind möglich.

Nicht nur in Deutschland hat Friederike verheerende Auswirkungen. Auch in den Niederlanden wütet der Orkan. Dort gilt in weiten Teilen des Landes inzwischen die Alarmstufe Rot.