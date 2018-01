Mindestens vier Tote durch „Friederike“ - Bahn stellt Verkehr bundesweit ein

Wegen des Sturmtiefs "Friederike" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr bundesweit vollständig eingestellt. Fernverkehrszüge bleiben in den Abfahrtsbahnhöfen stehen oder werden in Bahnhöfen unt...

Wegen des Sturmtiefs "Friederike" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr bundesweit vollständig eingestellt. Fernverkehrszüge bleiben in den Abfahrtsbahnhöfen stehen oder werden in Bahnhöfen unt...

Sturmtief: Bahn stellt Fernverkehr bundesweit vollständig ein Wegen des Sturmtiefs "Friederike" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr bundesweit vollständig eingestellt. Fernverkehrszüge bleiben in den Abfahrtsbahnhöfen stehen oder werden in Bahnhöfen unt...

Berlin. Mindestens vier Menschen sind in Deutschland durch Orkan "Friederike" ums Leben gekommen. Im thüringischen Bad Salzungen wurde ein Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen. In Nordrhein-Westfalen sind während des Orkans "Friederike" nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben gekommen, darunter ebenfalls ein Feuerwehrmann.

Bei einem Unfall in Brandenburg ist zudem ein Lastwagenfahrer gestorben. Sein Fahrzeug prallte auf der A 13 gegen die Mittelleitplanke und stürzte um. Ob der Lastwagen eindeutig wegen des Sturms verunglückte, war nach Polizeiangaben am Abend noch unklar.

Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr wegen des Orkans am Nachmittag bundesweit ein. Züge würden aus Sicherheitsgründen nicht mehr losfahren, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Züge, die noch unterwegs seien, sollten aber soweit möglich bis zum Zielbahnhof fahren. Wie lange die Sperrung dauert, war zunächst unklar.

Orkanböen mit bis zu 190 Kilometern pro Stunde

Das Orkantief fegte am Donnerstag über Deutschland . Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erreichten Böen Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde. Auf dem Brocken fegten Orkanböen sogar mit 190 km/h. Im nordrhein-westfälischen Emmerich wurde ein 59-jähriger Mann von einem Baum erschlagen. Das berichtete die "WAZ" unter Berufung auf die Polizei.

Die Bahn riet allen Reisenden, sich online über den aktuellen Stand zu informieren. In Regionen, in denen Orkanböen drohen, empfehlen die Meteorologen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Sie warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Mehrere Menschen wurden von umstürzenden Stämmen verletzt.

Rund 120.000 Menschen in NRW von Stromausfällen betroffen

Rund 120.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Bundesländern waren von Stromausfällen betroffen. Das teilte der Netzbetreiber "Westnetz" in Dortmund mit. Grund seien auf Freileitungen gestürzte Bäume. Die Reparaturen gestalteten sich zunächst schwierig, weil das Unternehmen die Beschäftigten nicht gefährden wollte.

Mehrere Tote, umgestürzte Bäume, 120.000 Menschen ohne Strom, Verkehrschaos: Sturm „Friederike“ hat heftige Schäden verursacht. Den Fernverkehr stellte die Deutsche Bahn am Donnerstagnachmittag bundesweit ein, in mehreren Bundesländern fuhren auch Regionalzüge nicht mehr. Foto: Guido Kirchner / dpa

„Friederike“ richtete verheerende Schäden an: Der Sturm zerstörte zum Beispiel auch das Dach dieser Hauptschule in Duisburg (Nordrhein-Westfalen). Viele Schulen blieben geschlossen oder schickten die Schüler nach Hause. Foto: Christoph Reichwein / dpa

In Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen) riss der Sturm diesen Baum auf ein Wohnhaus. Im gesamten Bundesland rückten Rettungskräfte zu Einsätzen aus. Foto: --- / dpa

Auch in Voerde entwurzelte der Sturm Bäume und sorgte für Chaos. Foto: Arnulf Stoffel / dpa

Viele Fahrzeuge wurden beschädigt: Im nordrhein-westfälischen Moers zerstörten heruntergestürzte Äste dieses Fahrzeug. Foto: Christoph Reichwein / dpa



Bei Duisburg wehte „Friederike“ diesen Lastwagen um – die Autobahn 59 musste daraufhin gesperrt werden. Foto: Thorsten Gehner / dpa

Ebenfalls in Nordrhein-Westfalen: Umgestürzte Bäume auf einer Landstraße bei Bielefeld. Foto: Friso Gentsch / dpa

Die schweren Böen deckten auch Ziegel von Wohnhäusern ab, wie hier im Bielefeld. Foto: Friso Gentsch / dpa

Von einem Rohbau in Münster flogen am Donnerstag Styroporplatten auf die Straße. Foto: Guido Kirchner / dpa

Die Polizei musste deshalb über Stunden zwei Straßen sperren. Das Problem: Die Styroporplatten lagen ungesichert auf dem Dach des Rohbaus. Foto: Guido Kirchner / dpa



In Düsseldorf riss das Sturmtief zahlreiche Bäume um. Foto: Caroline Seidel / dpa

Rund um den Kölner Dom warnten Schilder vor Steinschlägen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Bäume und Äste blockierten diese ICE-Trasse bei Lamspringe (Niedersachsen). Foto: Swen Pförtner / dpa

Auch in Torfhaus im Oberharz (Niedersachsen) stürzten Fichten um und landeten auf der Bundesstraße 4. Foto: Swen Pförtner / dpa

Feuerwehrleute zersägten in Göttingen (Niedersachsen) diesen umgestürzten Baum, um das Auto von den Ästen zu befreien. Foto: Stefan Rampfel / dpa



Auch im Süden Deutschlands fuhren auf vielen Strecken keine Züge – wie hier am Bahnhof Feldberg im Schwarzwald. Foto: Patrick Seeger / dpa

Besonders in Nordrhein-Westfalen mussten sich Zugpassagiere in Geduld üben. Für das gesamte Bundesland galt seit Donnerstagmorgen eine Unterwetterwarnung. Am Nachmittag teilte die Bahn mit, dass der Fernverkehr deutschlandweit eingestellt werde. Foto: Thomas Frey / dpa

Der Verkehr kam auch auf den Straßen zum Erliegen. Traktoren mussten die Fahrbahnen in Baden-Württemberg vom Schnee befreien. Foto: Patrick Seeger / dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde. Passanten hatten auch wie hier in Hamburg mit Schnee und heftigen Böen zu kämpfen. Foto: Marcus Brandt / dpa

Meteorologen riefen die Bürger dazu auf, zu Hause zu bleiben – daran hielt sich nicht jeder. Foto: Axel Heimken / dpa



Besonders viel Schnee fiel in Baden-Württemberg, wie hier in Inneringen. Foto: Thomas Warnack / dpa

Doch die Orkanböen sorgten auch für schönere Bilder. Zum Beispiel für diesen kleinen Lichtblick: eine aufbrechende Wolkendecke hinter einem Wetterhahn in Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini / dpa

Auch in Brandenburg gab es Stromausfälle wegen des Sturms. Unter anderem in Teilen von Cottbus gab es für elf Minuten keinen Strom mehr, wie eine Sprecherin der Stadtwerke erklärte. Ebenfalls von Stromausfällen betroffen waren Tausende Menschen in den Kreisen Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Elbe-Elster.

"Friederike" zog am Donnerstag in einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen über Nord- und Mittelhessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Am späten Nachmittag erreichte der Orkan Sachsen und Südbrandenburg. Der Deutsche Wetterdienst hatte dort vor orkanartigen Böen, die bis in den frühen Morgen dauern könnten, gewarnt. Danach soll das Wetter in Deutschland wechselhaft bleiben, es wird kälter.

Beeinträchtigungen durch Sturm #Friederike! Der Bahnverkehr in NRW und Rheinland-Pfalz ist komplett eingestellt. Die IC- und ICE-Züge in den vom Sturm betroffenen Regionen fahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Mehr Infos unter: https://t.co/HS2BmEAV6H — DB Personenverkehr (@DB_Bahn) January 18, 2018

Bahn sperrt Strecken wegen Sturm – muss das sein? Sturmfolgen: Die Deutsche Bahn sperrt immer öfter Strecken wegen eines Unwetters – warum ist das so? Und muss das so sein? Wir haben nachgefragt. Bahn sperrt Strecken wegen Sturm – muss das sein?

Eltern konnten entscheiden, ob Kinder zur Schule gehen

Am Flughafen Düsseldorf wurde bis zum Mittag zunächst 18 Flüge gestrichen, der Flughafen Köln/Bonn stellte den Betrieb zeitweise ganz ein. Am Hamburger Flughafen gab es vereinzelte Ausfälle. Auch am Flughafen München blieben am Morgen Flieger am Boden.

Vielerorts – etwa im Oberharz, Thüringen und in Teilen von Mittelhessen – fiel der Unterricht aus. In vielen Städten in NRW wurden die Schulen am Vormittag geschlossen. In Oberfranken hat die Regierung alle Unterrichtsstunden ab 12 Uhr abgesagt, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Häufig war es Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schule schickten.

Sturmschäden: So holt man sich sein Geld zurück Ein Sturm kann schnell große Schäden am eigenen Haus anrichten. Zum Glück gibt es Versicherungen, die dafür aufkommen. Diese fünf Regeln sollte man beachten, damit die Schäden auch bezahlt werden. Sturmschäden: So holt man sich sein Geld zurück

Tote in Belgien und den Niederlanden

In Baden-Württemberg hat "Friederike" neben heftigem Wind Schnee und Glätte gebracht. Auch im Norden fielen Dicke Schneeflocken. In der Nacht hatte es in vielen Teilen Deutschlands zahlreiche Glätteunfälle gegeben.

Auch in Deutschlands Nachbarlanden hat der heftige Sturm bereits Tote gefordert. Zwei Menschen starben in den Niederlanden wegen umstürzender Bäume. In Belgien wurde eine Frau von einem Baum erschlagen.

Vor elf Jahren wütete Orkan "Kyrill"

Vor genau elf Jahren verwüstete der Orkan "Kyrill" Teile Deutschlands. Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde fegte "Kyrill" am 18. und 19. Januar 2007 über Europa hinweg. 47 Menschen starben, elf von ihnen in Deutschland. Hierzulande fielen dem Naturereignis rund 75 Millionen Bäume zum Opfer, fast die Hälfte aller Schäden verzeichnete Nordrhein-Westfalen. Der hohe Norden blieb weitgehend verschont. (dpa/jkali)