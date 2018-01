Altkanzler Gerhard Schröder macht seine neue Liebe öffentlich

Berlin. Gerüchte gab es schon länger, nun ging Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) in die mediale Offensive. In der "Bunten" zeigt sich der 73-Jährige mit seiner neuen Partnerin, der Koreanerin Soyeon Kim (47).

Schröder will mit dem Schritt an die Öffentlichkeit offenbar den Spekulationen ein Ende bereiten. Ein Foto der Illustrierten zeigt einen strahlenden Schröder, der seine neue Lebensgefährtin anscheinend ausgelassen auf den Arm nimmt. Dazu die Schlagzeile: "Ja, es ist Liebe!" Und, klar, ahnen die Blattmacher schon mehr: "Wird sie seine 5. Ehefrau?" Kim ist Wirtschaftsexpertin und arbeitet als Dolmetscherin.

Knapper Kommentar von Schröders Noch-Ehefrau

Im Innern des Heftes erfährt der geneigte Leser außerdem, dass die beiden "ein modernes Paar" darstellen weil Kunst und Sport mögen, oder dass Kim in Marburg lernte, "wie man Bratkartoffeln zubereitet". Dazu Fotos des händchenhaltenden Paares "vor dem traditionellen Restaurant Samcheonggak in den Hügeln Seouls".

Schröders Noch-Ehefrau, Doris Schröder-Köpf (54) kommentierte ihrerseits die Homestory ihres Ex, mit dem sie in Scheidung lebt, knapp. "Mein Fokus liegt mehr auf dem Bundesparteitag als auf der ,Bunten'", sagte sie der "Gala". Schröder-Köpf sitzt für die SPD im niedersächsischen Landtag.

Paar will zwischen Korea und Deutschland pendeln

Im vergangenen September hatte Schröder-Köpf noch ausführlicher Stellung genommen. "Frau Kim war im Frühjahr 2016 der Anlass, wenn auch nicht der alleinige Grund, für die endgültige Trennung", schrieb sie damals bei Facebook. Schröder-Köpf, 18 Jahre lang mit Gerhard Schröder verheiratet, ist inzwischen mit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius liiert.

Und Gerhard Schröder? Er wird demnächst wohl zwischen Deutschland und der Heimat seiner neuen Partnerin pendeln. "Natürlich wird Deutschland immer die Heimat und der Lebensmittelpunkt von Gerhard Schröder bleiben, so wie Korea mein Heimatland ist. Unser gemeinsamer privater Lebensmittelpunkt wird deshalb sowohl in Deutschland als auch in Korea sein", verriet Kim in der "Bunten". Und: "Gemeinsam werden Gerhard Schröder und ich einen guten Mittelweg finden, in beiden Kulturen unspektakulär zu leben." (W.B.)