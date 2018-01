Critics’ Choice Awards: Fatih Akins „Aus dem Nichts“ gewinnt erneut Hollywood-Preis

Los Angeles. Der Film "Aus dem Nichts" des Hamburger Regisseurs Fatih Akin hat in Hollywood einen weiteren Preis gewonnen. Bei der Verleihung der Critics' Choice Awards in der Nacht zum Freitag wurde das NSU-Drama zum besten nicht-englischsprachigen Film gekürt.

Es setzte sich in dieser Sparte unter anderem gegen die schwedische Satire "The Square", das französische Aids-Aktivisten-Drama "120 BPM" und das Kambodscha-Kriegsdrama "First They Killed My Father" von Regisseurin Angelina Jolie durch.

Diane Kruger nahm die Trophäe entgegen

Akins Hauptdarstellerin Diane Kruger nahm die Trophäe im kalifornischen Santa Monica entgegen. Der Regisseur sei leider verhindert gewesen, sagte die Schauspielerin. Akin hatte am Sonntag in Beverly Hills persönlich den Golden Globe für den besten Auslandsfilm in Empfang genommen. "Aus dem Nichts" ist in diesem Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat.

„Aus dem Nichts“ ist der neueste Film des Hamburger Regisseurs Fatih Akin. Das Drama mit Diane Kruger in der Hauptrolle beginnt mit einer Knasthochzeit: Katja (Diane Kruger) heiratet ihren Freund Nuri, der wegen Drogendelikte einsitzt. Wir zeigen weitere Bilder des Thrillers. Foto: bombero international / Warner Bros.

Einige Jahre später: Das Paar lebt mit dem gemeinsamen Sohn Rocco (Rafael Santana) auf St. Pauli in Hamburg. Doch das Familienglück zerbricht auf brutale Weise. Foto: bombero international / Warner Bros.

Auf das Übersetzungsbüro des kurdisch-stämmigen Nuri wird ein Nagelbombenanschlag verübt. Nuri und Rocco kommen dabei ums Leben. Foto: Warner Bros.

Aus dem Nichts zerbricht Katjas Leben. Foto: Pathé Distribution / Warner Bros.

Die Polizei fasst zwei Verdächtige: Ein junges Neo-Nazi-Paar. Foto: bombero international / Warner Bros.



Die verzweifelte Ehefrau betäubt ihren Schmerz mit Drogen. Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.

Vor Gericht: Freund und Anwalt Danilo (Denis Moschitto) ist an Katjas Seite. Sie versuchen die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Schon bald werden Parallelen zu den Morden des rechtsextremen NSU-Trios deutlich. Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.

Katja trifft vor dem Gerichtsgebäude auf den Vater (Ulrich Tukur) des mutmaßlichen Täters. Er hatte in der Garage seines Sohnes die nötigen Utensilien für eine Nagelbombe entdeckt und das der Polizei gemeldet. Foto: bombero international / Warner Bros.

Wut, Unverständnis und Trauer werden in der Kneipe heruntergespült. Reichen die Beweise aus? Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.

Katja will Gerechtigkeit – für sie gibt es keine Alternative. Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.



Wie weit wird sie gehen? Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.

Diane Kruger drehte zum ersten mal in ihrer Karriere in deutscher Sprache. Dafür bekam sie bereits den Darstellerpreis der Filmfestspiele im französischen Cannes. Foto: Gordon Timpen / Warner Bros.

Die Critics' Choice Awards sind wichtige Kritiker-Filmpreise. Ausgewählt werden sie von mehr als 300 Mitgliedern des Kritikerverbands Broadcast Film Critics Association aus den USA und Kanada. Mit 14 Nominierungen war das Fantasy-Märchen "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers" der Favorit der Preisverleihung. (dpa)

Golden Globe für Fatih Akins "Aus dem Nichts" Der deutsche Thriller "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin ist in den USA mit einem der wichtigsten Filmpreise ausgezeichnet worden: Der an die NSU-Morde angelehnte Film mit Schauspielerin Dia... Golden Globe für Fatih Akins "Aus dem Nichts"