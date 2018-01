Seltsamer Geruch: Lufthansa-Maschine kehrt um

Auf dem Weg nach Deutschland ist eine Lufthansa-Maschine in Polen wieder umgekehrt. Ein Geruchsproblem hat den Zwischenfall ausgelöst.

Krakau. Ein Lufthansa-Flugzug ist kurze Zeit nach dem Start in Krakau wieder zum Flughafen zurückgekehrt. Auf dem Weg nach Frankfurt am Main war ungewöhnlicher Geruch in der Kabine aufgetreten.

Der Airbus A319 landete etwa 40 Minuten nach dem Start sicher in der südpolnischen Stadt, wie das Pressebüro der Lufthansa in Polen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Alle 47 Passagiere seien sicher, sie würden auf andere Flüge umgebucht, wie es hieß.

Keine Auswirkungen auf den Flugverkehr

In Schweden können Gäste in einem Tower wohnen An Schwedens Flughafen Arlanda wurde ein Tower zu einer Ferienwohnung umgebaut. Gäste übernachten nun mit direktem Blick auf Start- und Landebahn. In Schweden können Gäste in einem Tower wohnen

Die außerplanmäßige Landung hatte nach Angaben des Krakauer Flughafens keine Auswirkungen auf den weiteren Flugverkehr. Lufthansa bestritt Berichte polnischer Medien, es habe sich um eine Notlandung wegen Fahrwerk-Problemen gehandelt. (dpa)