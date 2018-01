Pädophilenring: Mutter soll eigenes Kind zum Missbrauch angeboten haben

Freiburg. Polizei und die Staatsanwaltschaft haben einen Pädophilenring im Großraum Freiburg zerschlagen. Als Hauptverdächtige gelten eine 47-jährige Frau und ein 37 Jahre alter Mann. Sie sollen den heute neunjährigen Sohn der Frau nicht nur selbst vergewaltigt haben, sondern den Jungen auch gegen Geld anderen Männern zum Missbrauch angeboten haben. Beide befinden sich seit September in Untersuchungshaft. Der Junge befindet sich laut Behörden in der Obhut des Staates.

Wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitteilte, hatten das LKA sowie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am 10. September einen anonymen Hinweis auf den Pädophilenring erhalten und Ermittlungen wegen schweren sexuellen Missbrauchs eingeleitet. Neben dem Paar wurden vier weitere Männer festgenommen, die im Verdacht stehen den Jungen missbraucht zu haben. Laut LKA gehen die Misshandlungen von Mitgliedern der gesamten Gruppe bis auf das Jahr 2015 zurück. Alle Gruppenmitglieder sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.